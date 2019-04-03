До Конгресу США внесено законопроект про стримання втручання Росії

Американські сенатори Кріс Ван Холлен і Марко Рубіо внесли законопроект про нові санкції щодо Росії або інших країн у разі втручання у вибори США. Про це мовиться на сайті сенатора Ван Холлена.

Нові обмеження пропонують запровадити, якщо підтвердиться іноземне втручання при проведенні виборів у Сполучених Штатах. Директор національної розвідки США буде зобов’язаний надати оцінку можливого втручання протягом 60 днів після проведення виборів.

Обмеження стосуються також банківського сектора. У разі їх введення під санкції підпадуть не менше двох російських банків з наступного списку: «Сбербанк», «Банк ВТБ», «Газпромбанк», «Зовнішекономбанк» і «Россельхозбанк».

Крім цього, санкції передбачають заборону в США операцій з придбання і продажу російських держоблігацій та інших боргових зобов’язань будь-якої структури, так чи інакше пов’язаної з російською владою. Також пропонується блокувати активи осіб, які раніше потрапили під санкції США за втручання у вибори в США.

Автори законопроекту також пропонують протягом півроку після його прийняття і потім кожні два роки надавати відомості про активи (а також їх походження та використання), що належать президентові Росії Володимиру Путіну і іншим високопоставленим особам, які відповідають за зовнішню політику Росії.

Перші санкції щодо Росії були введені в 2014 році США, Євросоюзом й низкою інших країн через анексію Криму та агресію Росії на сході України. У 2018 році США і ЄС заявляли про можливі нові санкції через підозри у втручанні Росії в американські президентські вибори і отруєння Сергія і Юлії Скрипалів, в якому звинувачують російські спецслужби.