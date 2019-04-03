Цукерберг: мережа Facebook краще готова до виборів у Європарламент, ніж до виборів у США

Соціальна мережа Facebook набагато краще, ніж у 2016 році, готова до ймовірного втручання у вибори, заявив керівник Facebook Марк Цукерберг в інтерв'ю Ірландській національній телерадіокомпанії RTE. Водночас він додав, що не може гарантувати, що ресурс не буде використаний для підриву запланованих на травень виборів до Європарламенту, повідомляє Reuters.

Мережа, яку Росія могла використовувати для кампанії впливу перед виборами президента США у 2016 році, заявляє нині, що з метою гарантування безпеки європейської кампанії акумулювала ресурси і персонал. Цукерберг сказав, що з 2016 року було проведено багато важливих виборів, які були відносно чистими і продемонстрували захист, створений для захисту від маніпуляцій.

«Це гонка озброєнь, де ми постійно нарощуємо нашу оборону, але й уряди також удоконалюють свою тактику», – наголосив керівник Facebook.

Американські спецслужби дійшли висновку, що Росія вчинила з допомогою соціальних мереж дії для підриву демократичного процесу у США і ймовірно мала на меті допомогти кампанії Дональда Трампа у 2016 році. Москва заперечує втручання у вибори.

Під тиском Євросоюзу з метою убезпечити майбутні вибори від зовнішнього втручання Facebook минулого тижня посилив свої правила щодо політичної реклами в Європі.