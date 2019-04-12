Екс-радникові Обами висунули звинувачення через його роботу в Україні

Високопоставленому юристу в адміністрації 44-го президента США Барака Обами Грегу Крейгу в четвер висунули звинувачення за надання неправдивих свідчень щодо його роботи на колишнього президента України Віктора Януковича.

Звинувачення проти Крейга є наслідком розслідування спецпрокурора Роберта Мюллера про можливе втручання Росії в президентські вибори США в 2016 році. Відразу після висунення звинувачень Крейг заявив, що не вважає себе винним, а судове переслідування називає «безпрецедентним і невиправданим».

Крейга також звинувачують у порушенні американського закону про реєстрацію іноземних агентів (FARA), який зобов’язує осіб, які лобіювали інтереси іноземних держав чи юридичних осіб, реєструватися в якості іноземних агентів і розкривати джерела свого фінансування. Якщо суд визнає 74-річного Крейга винним, йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

Підстави для звинувачень проти Крейга пов’язані з його заявами в ході розслідування Міністерства юстиції США стосовно дій американських консультантів в Україні. Крейг заявив, що він очолював групу юристів з нью-йоркської адвокатської контори Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP, які готували незалежну доповідь для Міністерства юстиції України. У доповіді мала була бути представлена об’єктивна оцінка судового переслідування урядом Януковича колишнього прем’єр-міністра Юлії Тимошенко, яка була засуджена в 2011 році до 7 років за ґратами за звинуваченням у корупції.

У доповіді Крейг розкритикував поведінку Тимошенко під час судового розгляду і зробив висновок, що її права на належну правову процедуру не було порушено. Доповідь була використана урядом Януковича для виправдання попереднього ув’язнення Тимошенко перед Європейським судом з прав людини, а також для лобіювання законодавців в США.

Цей документ був підготовлений за дорученням Пола Манафорта, екс-голови виборчого штабу Дональда Трампа. Наразі Манафорт відбуває тюремний термін за порушення закону про лобіювання і за фінансові злочини.

Представникам Міністерства юстиції США Крейг заявив, що після уважного вивчення положень закону про іноземних агентів він вирішив, що йому і компанії не слід реєструватися. Якби Крейг і його фірма зареєструвалися, їм би довелося розкрити інформацію про те, що основна частина виплаченого їм гонорару у 4 мільйони доларів надійшла від українського мільярдера Віктора Пінчука. Згідно з обвинувальним висновком, Крейг також не розкрив, що Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP допомагала в підготовці інших звинувачень проти Тимошенко.