«Тимошенко мала у США мережу фіктивних компаній для лобізму» – дослідники

Як у США досліджують проблеми лобізму іноземних громадян? Що вдалося встановити, зокрема, про лобістську діяльність на користь українського політика Юлії Тимошенко? Про це в інтерв'ю Голосу Америки розповіла дослідниця Центру відповідальної політики США Анна Массолія та Мелинда Геринг з аналітичного центру США Atlantic Council​.

За даними американського Центру відповідальної політики за останні два роки іноземні уряди та компанії сплатили майже 900 мільйонів доларів за послуги лобістів у США. З них «українські витрати» склали трохи більше 5 мільйонів, одна саме українські громадяни, останнім часом часто фігурують у американських новинах про лобізм.

Так, на початку року лобістська фірма Skadden Arps погодилась виплатити 4,6 мільйона доларів в рамках досудового врегулювання суперечки з Міністерством юстиції США, через те, що провадила таємну лобістську кампанію на користь тогочасного президента України Віктора Януковича, щоб виправдати ув'язнення Юлії Тимошенко.

Однак, у березні 2019 року сама Тимошенко потрапила «на радари» викривачів корупції у США.

Вашингтонська компанією Wiley Rein подала до Міністерства юстиції США оновлені документи і визнала, що Тимошенко є «основним бенефіціаром» лобістської діяльності втаємниченої структури - Aveiro LP.

Про це, зокрема, написала у Twitter дослідниця Центру відповідальної політики США Анна Массолія

У цих документах також є підтвердження того, що компанія продовжувала лобістську діяльність на користь чоловіка українського екс-прем'єр-міністра – Олександра Тимошенка, «в основному на користь Юлії Тимошенко».

Голос Америки розпитав дослідницю Анну Массолію про подробиці того, що стало відомо.

– Випадок Тимошенко справді унікальний, бо вона мала таку широку мережу різних фіктивних компаній, які не діють в інших сферах.

Це, очевидно, фіктивні компанії створені задля цієї мети. Вони мають різні незвичні назви і розташовані в орендованих офісах із адресами, де розміщуються сотні різних компаній на декількох метрах. Унікальним є те, що така мережа компаній-оболонок часто переключалась (з лобіювання одних питань на інші – ред.).

Ця справа потрапила на наш радар і через те, що інші компанії також почали стверджувати, що представляють Тимошенко. А сама Юлія Тимошенко при цьому заявила, що не має жодного стосунку до цього і не може співпрацювати з лобістами. Однак, вони все ж продовжували нарощувати діяльність і залучати більше лобістів для ведення кампанії впливу у США.

Справді цікавим було те, що непрозорі установи заявляли, що вели лобістську діяльність від її імені, адже не було ясно, чи стоїть Тимошенко за цими установами, або хтось інший намагається проводити кампанію з дезінформації від імені її політичних опонентів і чи Манафорт, або інша кампанія провадила цю діяльність.

– Що ж вдалося дізнатися?

– Протягом низки років чоловік Юлії Тимошенко намагався визволити її із в'язниці і провадив кампанію у США, сподіваючись таким чином вплинути на політичний консенсус в Україні. Саме ця діяльність зареєстрована за компанією Wiley Rein.

Однак, після того, як Тимошенко звільнили з ув'язнення у 2014 році, її чоловік Олександр Тимошенко більше не фігурував серед клієнтів, про яких звітували Wiley Rein, стверджує аналітик.

Їм почали платити компанії, або інші установи, які насправді були компаніями-оболонками і протягом певної кількості років, вони зосереджувалися в основному на відбілюванні іміджу Тимошенко для того, щоб це відкрило їй двері для можливого повернення до української політики.

За останніх півроку кампанія на користь Тимошенко в США посилилась.

Після заяви Тимошенко, що вона не співпрацює із лобістами, контракт IBTC було скасовано через місяць, але IBTC LLC найняла іншу компанію

Ми бачили, що різних лобістів додавали не лише до компанії Wiley Rein, але також до інших фірм та установ, зв'язки з якими вона неодноразово заперечувала протягом останнього року і під час виборів.

Юлія Тимошенко повторює ці заяви, а ми все одно бачимо різні установи, насправді ТОВ-оболонки, які цим займаються.

Одна з таких компаній – IBTC LLC в Меріленді.

Після заяви пані Тимошенко, що вона не співпрацює з лобістами, контракт IBTC з лобістом було скасовано приблизно через місяць, але буквально протягом тижнів IBTC LLC найняла іншу компанію, яка продовжувала нарощувати діяльність і цього року.

–Чи шукали ви в рамках дослідження інформацію про інших кандидатів у президенти України?

– Ми проводили моніторинг, щоб бути рівними до інших кандидатів і представити повну картину іноземного впливу у США. Стосовно Петра Порошенка, відстежувати цю інформацію важко, адже він чинний президент, і в законі про реєстрацію іноземних лобістів є виключення для дипломатії. Тобто, якщо хтось виступає в якості дипломата, вони не обов'язково виявляться в документах FARA Міністерства юстиції США, тому що вони діють в офіційній дипломатичній ролі.

Чи допомогла активна лобістська кампанія підтримати імідж Юлії Тимошенко в США, залишається невідомим. Однак, активна «лобістська присутність» у Вашингтоні могла і зашкодити українському політику, вважає Мелинда Геринг з аналітичного центру США Atlantic Council:

«Так, Юлія Тимошенко прибувала до Вашингтона, а Петро Порошеко та Володимир Зеленський – не були перед початком кампанії. Тимошенко прагнула переконати Захід, що вона не проводить м'яку політику стосовно Росії і у неї є ідеї нового старту економіки. Однак, зрештою, це їй зашкодило. Її візит сюди не спрацював», – каже аналітик.

Якими можуть бути правові наслідки?

Використання фіктивних компаній для лобізму не заборонено у США, а бенефіціара послуг було розкрито, хоч і зі значною затримкою, тому тут може йтися про порушення духу закону, а не його букви.

«Через загальні формулювання Закону, тут ми не бачимо однозначних порушень. Сам закон має на меті просувати прозорість, тому ці дії не обов'язково відповідають його духу», – повідомила дослідниця Массолія.

Також, невідомо чому лобісти розкрили, що працювали на Тимошенко саме в час, коли до першого туру президентських виборів в Україні залишався місяць.

Можливо, це результат більшої уваги до персони політика перед виборами всередині України, припускає аналітик.​

Голова парламентської фракції «Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина», народний депутат Юлія Тимошенко заявила, що не замовляла та не оплачувала послуг фірми Avenue Strategies – компанії, яка, згідно з надісланими до Міністерства юстиції США документами, буде займатися лобістською діяльністю на користь Тимошенко на території США.

Вона також стверджує, що їй нічого невідомо про фірму Two Paths LLC (Делавер, США), яка підписала контракт на надання цих послуг в інтересах Тимошенко і зобов’язалась за них сплачувати 65 тисяч доларів щомісяця. Про це Юлія Тимошенко повідомила журналістам програми «Схеми» (спільний проект Радіо Свобода та каналу «UA:Перший»).

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