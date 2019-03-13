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13 Березень 2019, Київ 19:30
Новини | Міжнародні

Суд у США оголосив другий вирок Манафорту

Колишній лобіст на користь ВІктора Януковича Пол Манафорт

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Суд у США ухвалив другий вирок колишньому керівнику виборчого штабу Дональда Трампа Полу Манафорту. Його визнали винним у змові проти США і незаконному лобіюванні інтересів колишнього президента України Віктора Януковича. Ще 43 місяці в’язниці будуть додані до майже 4 років ув’язнення за вироком, ухваленим минулого тижня.

Серед пунктів звинувачення Манафорту є неправдиві свідчення спецпрокуророві Роберту Мюллеру.

Ще одне звинувачення випливало з того, що Манафорт визнав змову зі російським агентом Костянтином Килимником у питанні незаконного впливу на свідків у справі про втручання Москви у вибори в США у 2016 році. Сам Килимник був звинувачений прокурорами в тому, що він використовувався як канал зв’язку з російськими спецслужбами.

Під час процесу Манафорт вибачився перед судом за свої дії і просив про помилування.

Пол Манафорт
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Минулого тижня Федеральний суд США засудив колишнього голову виборчого штабу Дональда Трампа Пола Манафорта до 47 місяців ув’язнення за ухилення від сплати податків та банківські махінації. Суд зарахував до відбутого терміну покарання 9 місяців, які підсудний уже провів за гратами.

Пол Манафорт очолював виборчу кампанію Дональда Трампа протягом кількох місяців 2016 року. Він також тривалий час виступав радником української Партії регіонів.

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