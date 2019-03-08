Перший вирок Манафорту ухвалений у США: 47 місяців за ґратами

Федеральний суд США засудив колишнього голову виборчого штабу Дональда Трампа Пола Манафорта до 47 місяців ув’язнення за ухилення від сплати податків та банківські махінації. Суд зарахував до відбутого терміну покарання 9 місяців, які підсудний уже провів за гратами.

Це перший із вироків Манафорту, наступного тижня на нього чекає вирок в іншій судовій справі – щодо змови та тиску на свідків.

Перед оголошенням вироку суддя Елліс чітко заявив, що вирок Манафорту не пов’язаний із розслідуванням спеціального прокурора США Мюллера щодо ймовірного російського втручання у вибори 2016 року. Водночас суддя відзначив, що Манафорт не заслуговує на поблажливість за визнання відповідальності за свої дії.

Пол Манафорт очолював виборчу кампанію Дональда Трампа протягом кількох місяців 2016 року. Він також тривалий час виступав радником української Партії регіонів.