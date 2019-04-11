Екс-радникові Обами загрожують звинувачення через роботу на Януковича – NYT

Юридичному раднику в адміністрації 44-го президента США Барака Обами Грегорі Крейгу найближчим часом можуть висунути звинувачення через його ділові відносини з урядом колишнього президента України Віктора Януковича, повідомила газета The New York Times з посиланням на адвокатів Крейга.

Згідно з повідомленням, діяльність Крейга в Україні викликала інтерес спецпрокурора Роберта Мюллера в рамках його розслідування про «російський слід» у президентській кампанії США 2016 року.

74-річний Крейг, який займав провідні посади в адміністраціях Клінтона і Обами, стане першою пов’язаною з Демократичною партією особою, якій висунуть звинувачення у справі за розслідуванням Мюллера.

Можливі звинувачення проти Крейга стосуються його лобістської роботи, яку він виконував у 2012 році для Януковича. За американським законом про реєстрацію іноземних агентів (FARA), будь-яка особа, яка виконує лобістську роботу для іноземних клієнтів має зареєструватися як іноземний агент. Під час своєї роботи для українського президента-утікача Крейг був партнером в адвокатській конторі Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom. Грегорі Крейг торік покинув Skadden, а в січні Skadden заплатив 4,6 мільйона доларів штрафу в рамках угоди з Мін'юстом США, щоб уникнути кримінального переслідування за порушення закону про реєстрацію іноземних агентів.

Раніше Роберт Мюллер звинуватив також Пола Манафорта, колишнього голову виборчого штабу Трампа за його лобістську роботу в Україні і несплату податків на зароблені в Україні гроші. Саме Манафорт пов'язав Крейга з Януковичем.

У березні Манафорт був засуджений за звинуваченнями в шахрайстві і в порушенні FARA і отримав сім з половиною років тюремного ув'язнення.