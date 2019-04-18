Росія намагалася втрутитися у вибори США, але доказів змови з командою Трампа немає – генеральний прокурор

Росія дійсно намагалася втрутитися у президентські вибори США 2016 року. Проте доказів змови зі штабом президента Дональда Трампа або іншими американцями для реалізації цієї мети немає. Про це заявив міністр юстиції США Вільям Барр під час прес-конференції, присвяченої оприлюдненню відредагованої версії звіту спеціального прокурора Роберта Мюллера щодо втручання Росії в американські вибори.

Генеральний прокурор США Вільям Барр заявив, що розслідування, проведене спеціальним прокурором Робертом Мюллером, виявило докази того, що Росія намагалася втрутитися в президентські вибори у США 2016 року.

Тим не менш, Барр зазначив, що розслідування не виявило жодних доказів того, що президент США Дональд Трамп або ж члени його кампанії вступали з Росією у змову з метою реалізації втручання у вибори.

Після майже двох років розслідування, тисяч повісток, сотень ордерів та показань свідків, спеціальний прокурор підтвердив, що російський уряд підримував зусилля щодо незаконного втручання в президентські вибори 2016 року, але не виявив, що кампанія Трампа або інші американці стали частиною тих зусиль

«Після майже двох років розслідування, тисяч повісток, сотень ордерів та показань свідків, спеціальний прокурор підтвердив, що російський уряд підримував зусилля щодо незаконного втручання в президентські вибори 2016 року, але не виявив, що кампанія Трампа або інші американці стали частиною тих зусиль», – сказав Барр.

Розслідування спецпрокурор Роберт Мюллер завершив минулого місяця. Як вдалося виявити, уряд Росії провів масштабні заходи, намагаючись втрутитися в американські президентські вибори.

Серед російських спроб втручання Барр назвав інтернет-кампанію в соціальних мережах під егідою російського Агентства з інтернет-досліджень, а також хакерські кампанії та поширення інформації, яку сайт WikiLeaks неналежним чином отримав від Демократичної партії.

Барр також наголосив, що у звіті Мюллер не представив жодних доказів того, що Трамп намагався перешкодити правосуддю під час розслідування.

Пізніше 18 квітня міністерство юстиції США опублікувало повну доповідь Роберта Мюллера про підсумки розслідування можливого втручання Росії у президентські вибори в США в 2016 році.

Реакція Трампа

Першою публічною реакцією президента США Дональда Трампа на виступ Барра стало розміщення мему на його сторінці у Twitter. На фотографії зображений сам Трамп, повернений спиною до камери, який каже: «Ніякої змови, ніяких перешкод. Для хейтерів та радикальних лівих демократів – гра завершена».

Пізніше Трамп заявив на події у Вашингтоні, що в нього чудовий день. Він додав, що твердження проти нього, які розслідувала команда Мюллера, були «обманом».

Заяви Барра повторили висновки, зроблені ним у листі на чотири сторінки до Конгресу від 24 березня, в якому він підсумував звіт Мюллера довжиною в майже 400 сторінок.

Напередодні демократи у Вашингтоні звинуватили Барра у спробах захистити Трампа від негативних висновків звіту.

Президент США Дональд Трамп, який неодноразово називав розслідування Мюллера «полюванням на відьом», сам процес розслідування називав спробою заколоту з метою усунення його з посади.

Мюллер розслідував, чи кампанія Трампа координувалася або ж вступала у змову з Росією, щоб виграти вибори, а також чи Трамп або його союзники намагалися незаконно перешкодити правосуддю, затягуючи розслідування.

Доповідь Мюллера була завершена 22 березня, і Барр надіслав Конгресу резюме висновків через два дні. 24 березня Барр надав Конгресу США короткий звіт на чотирьох сторінках, який він склав за підсумками доповіді.

Барр зазначав, що слідство «не встановило, що учасники кампанії Трампа вступали в змову чи координували свою діяльність з урядом Росії в його діях щодо втручання у вибори». Барр тоді зазначив, що розслідування не знайшло доказів, що Трамп намагався перешкодити правосуддю під час розслідування.

Підсумки Барра не надали деталей про те, що Мюллер дізнався про кількох партнерів Трампа, які мали контакти пов’язані з Росією під час кампанії 2016 року та післявиборчого перехідного періоду. Також не було пояснень, чому кілька співробітників Трампа брехали федеральним слідчим або Конгресу під час розслідування. 18 квітня під час прес-конференції він не коментував ці питання.

Починаючи з 24 березня, демократи тиснули на Барра, щоб той зробив звіт Мюллера доступним для Конгресу та громадськості. Демократи заявляють, що будуть боротися в суді за розкриття додаткової інформації зі звіту. Вони говорять, що готові подати до суду, якщо звіт буде надто «сильно» відредагований.

Реакція Москви

18 квітня прес-секретар російського президента Володимира Путіна Дмитро Пєсков назвав вихід звіту Мюллера неважливим. «Це не те, що нас цікавить або викликає у нас занепокоєння», – сказав він. Пєсков додав, що Кремль має цікавіші та важливіші справи.