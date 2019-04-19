МЗС Росії поширює неправду про звіт Мюллера щодо російського втручання у вибори в США

Міністерство закордонних справ Росії неправдиво стверджує, що американський спецпрокурор Роберт Мюллер «визнав», що його розслідування не виявило доказів російського втручання у президентські вибори в США 2016 року.

«Доповідь підтверджує відсутність будь-якої аргументації про те, що Росія нібито втручалася в американські вибори. Жодного доказу там немає. Фактично автори доповіді розписалися на тому, що у них таких доказів немає», – заявив 19 квітня представник МЗС Росії Георгій Борисенко.

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Міністр юстиції США Вільям Барр 18 квітня заявив, що розслідування, проведене спеціальним прокурором Робертом Мюллером, виявило докази того, що Росія намагалася втрутитися в президентські вибори у США 2016 року.

Тим не менш, Барр зазначив, що розслідування не виявило доказів того, що президент США Дональд Трамп або ж члени його кампанії вступали з Росією у змову з метою реалізації втручання у вибори.

Речник президента Росії Дмитро Пєсков відкинув наведені в доповіді докази, наголосивши, що в Кремлі не приймають звинувачень у втручанні.