Як пливуть гроші з Одеси до Чехії – розслідування чеських та українських журналістів

Із Одеси до Чехії – неблизький шлях, але саме з українського портового міста приходить значна частина грошей, яка потім осідає у Чехії. Чеські журналісти-розслідувачі зацікавилися, з яких джерел походять гроші, які переказують до Чехії одеські високопосадовці, політики та бізнесмени, і чому саме Чехія стала пунктом призначення для сумнівних капіталів. Для цього проект investigace.cz об’єднав свої зусилля з українськими колегами з Миколаївського центру журналістських розслідувань та журналістів Радіо Свобода в Одесі.

Одеса має славну історію та елегантну архітектуру, але під блискучим фасадом є темна сторона цього мільйонного міста: злочинний світ і пов’язана з ним корупція місцевого суспільства, пишуть журналісти чеського проекту журналістських розслідувань investigace.cz, який розпочав публікацію серії історій про те, як Одеса, подібно до інших всесвітньо відомих портів, таких як Гонконг і Марсель, стала міжнародним транспортним вузлом, через який організовані злочинні групи здійснюють контрабанду, включаючи велику кількість зброї і наркотиків.

На думку місцевих експертів, більша частина одеських політиків, чиновників або суддів є швидше частиною проблеми, ніж рушійною силою, яка намагається вирішити проблему високої злочинності та її проникнення до влади.

Відгукуються хаотичні 1990-і

Корумповані чиновники і злочинці з Одеси, які розбагатіли в 1990-х роках, вирішують іншу, важливішу для них проблему: де приховати часто нелегальні доходи від очей держави та іншої мафії, щоб не втратити майно?

Стабільність та безпеку для своїх капіталів вони шукають у країнах ЄС, зокрема і в Чехії, близькій і досяжній для українців. «У цьому відношенні Чеська Республіка є ідеальним варіантом, оскільки бізнесмен з російським або українським прізвищем, не є тут кимось незвичайним, – говорить Карел Свобода, спеціаліст з економіки пострадянських країн з факультету суспільних наук Карлового університету. – Крім того, існує велика громада людей з пострадянського простору. Таким чином мовний бар’єр для них значно нижчий, ніж у Франції».

Звісно, не кожен одесит, який перевів капітали до Чехії, має автоматично бути порушником закону, тому чеський розслідувальний проект вирішив перевірити тих, хто в офіційному реєстрі вказує Одесу як своє місце постійного проживання. І таких, виявилося, 291 особа. З перевіркою цього списку, який підготував чеський журналіст-розслідувач Міхал Блага, допомогли репортери проекту Миколаївського центру журналістських розслідувань та Гавелівський стипендіат Радіо Свобода Гліб Жаворонков. Спільними зусиллям коло «потенційно цікавих» одеситів звузили до 27 – місцевих політиків, державних службовців чи підприємців та членів їхніх родин.

«Не дивно, що в Одесі тісно пов’язані злочинність і політична влада. Таке середовище створює ґрунт для поширеної корупції. Візьмімо, наприклад, нинішнього мера Одеси Геннадія Труханова. Було документально доведено, що він був частиною мафіозної групи», – говорить Тетяна Шевчук з української неурядової організації «Центр протидії корупції».

Охоронець, який став мером

Саме на Геннадія Труханова і було націлене в першу чергу розслідування чеських журналістів. Як пише investigace.cz, «нинішній мер Одеси та колишній депутат України Геннадій Труханов – це людина, яку документи італійської поліції прямо назвали мафіозі, який подорожував по всьому світу за фальшивим грецьким паспортом на ім’я Геннадіос Узопулус». Чеських журналістів зацікавило, чому він нещодавно побував у Празі.

Великою мірою, кажуть розслідувачі, Геннадій Труханов є продуктом хаотичних і беззаконних 1990-х років, коли він увійшов до першої ліги нелегального бізнесу як охоронець українського контрабандиста зброєю Леоніда Мініна. Американський аналітичний центр C4ADS вважає, що Мінін завозив озброєння до країн, які перебували під міжнародним ембарґо. Серед його клієнтів був і колишній президент Ліберії Чарльз Тейлор, якого в 2012 році Міжнародний суд у Гаазі засудив за злочини проти людяності.

Леонід Мінін послужив прототипом для створення персонажу Юрія Орлова, якого грав голлівудський актор Ніколас Кейдж у трилері «Збройовий барон». Попри численні докази незаконної торгівлі зброєю, Мінін все ще ухиляється від правосуддя. Швейцарський розслідувальний сайт стверджує, що Мінін зараз живе в Ізраїлі.

Згідно за даними італійської поліції, Мінін разом зі своїм колишнім охоронцем Труханом є впливовим членом міжнародної «нафтової мафії». У 1990-х роках вона діяла на території від Одеси до Рима і легалізувала свої гроші від незаконної торгівлі нафтою за кордоном через придбання прибуткових об’єктів.

Квартира у Лондоні

Проект журналістських розслідувань з питань організованої злочинності та корупції (OCCRP), членом якого є investigace.cz, виявив у квітні 2018 року, що члени «нафтової мафії» придбали принаймні вісім люксусових об’єктів в центрі Лондона.

Згідно з Paradise Papers, документами, що потрапили у загальний доступ, один з цих об’єктів, вартістю в 5,2 мільйона доларів через офшорну компанію, що базується на британських Віргінських островах, купили Катерина Труханова і Тетяна Колтунова, старша дочка і колишня дружина мера Труханова. В той час, зазначають чеські журналісти, Труханов вже два роки сидів у кріслі мера.

За українським законом, Труханов, як і інші чиновники, мали б заповнювати маєткову декларацію, але маєткова декларація Труханова за 2016 рік не містить жодної згадки про те, що колишня дружина і дочка Труханова купили квартиру в Лондоні.

Хоч офіційно вони розлучені з 1997 року, Тетяна Колтунова продовжує жити за тією ж адресою, що і Геннадій Труханов, тож вона також підпадає під вимогу закону про декларування маєтку. До того ж, у пари народилася і друга дочка у 2014 році і на публіці вони з’являються разом. У декларації значиться лише 68 тисяч доходу за 2016 рік та заощадження на суму 1,9 мільйона гривень і 507 тисяч доларів.

Яким чином колишня дружина і дочка Труханова змогли дозволити собі квартиру за 5,2 мільйона доларів у Лондоні, якщо фірми, в яких вони фігурують, не приносять доходів? Слід чеські журналісти вирішили шукати у «Панамських паперах», де значиться, що Труханов пов’язаний з одеським будівельним конгломератом Rost. Згідно з розслідуванням журналістів OCCRP, відколи Труханов став мером Одеси, фірми з цієї групи отримали чимало замовлень з бюджету міста та країни, передусім на будівництво доріг, і їхні прибутки зросли в рази.

Коли ж їхньою діяльністю зацікавилося НАБУ, Труханов виїхав у грудні 2017 року за кордон і пробув там майже 2 місяці. За даними детективів НАБУ, вони, напевно, хотіли сховатися від слідства. Про це свідчить той факт, що троє з ймовірних співучасників покинули Україну ще перед мером. Точніше, 19 грудня 2017 року, на наступний день після того, як вони дізналися від детективів, що будуть обшуки.

Екскурсія на трамваї у Празі

Як пишуть чеські розслідувачі, у середині лютого 2018 року в аеропорту «Бориспіль» колишнього гангстера і нинішнього мера Одеси Геннадія Труханова заарештували. Він щойно повертався з відрядження з Праги разом із сімома співробітниками, у тому числі його заступником або ж директором департаменту комунальної власності. Йому пред’явили звинувачення у розтраті 185 мільйонів гривень. Про що ж домовлявся Труханов у Празі?

Як вдалося з’ясувати чеським та українським журналістам, Труханов від’їхав з Одеси ще 26 грудня 2017 року, а повернувся 14 лютого 2018 року. Тобто на роботі він був відсутній протягом 50 днів. За цей час він скомбінував три відрядження з п’ятьма відпустками і побував за цей час в Афінах, Давосі та Празі.

З’ясувалося, що в Празі Труханов зустрічався з представниками компанії KVAZAR, яка виробляє трамваї для українського ринку, та фірмою, що їх ремонтує. Представник KVAZAR Мілослав Черни підтвердив, що керівництво компанії мало зустріч з Трухановим 12 лютого 2018 року. У своєму листі Черни наголосив, що його компанія співпрацює з мерією як представниками громадського транспорту в Одесі і співпраця ця триває з 1986 року. Проте у компанії, що займається ремонтом трамваїв, повідомили, що мер не вів з ними ніяких переговорів, а лише взяв участь у півгодинній екскурсії.

Але у Празі Труханова цікавили не лише трамваї. Одеський мер, за даними чеських журналістів, пов’язаний багатьма різними ниточками з колишнім мером Одеси Олексієм Костусєвим, а той разом з братом інвестував понад 5 мільйонів доларів у нерухомість в Празі.

Активісти під ударом

А тим часом в Одесі з осені минулого року відбуваються протести проти мера. За словами місцевого активіста «Автомайдану» Віталія Устименка, мер і його поплічники повністю захопили місто. Крім бюджетних замовлень, близькі до мера фірми намагаються отримати ділянки пляжів та будівельні ділянки в центрі міста для своїх девелоперських проектів.

Деякі громадські активісти за свою діяльність ледь не заплатили життям. Наприкінці вересня збройний напад було вчинено на члена політичного руху «Сила народу» Олега Михайлика. Куля, яка повинна була його вбити, зупинилася в легенях за півсантиметра від серця.

«Коли Труханов виїхав за кордон, говорилося, що він може ховатися там довго, і виникне потреба в дострокових виборах мера. У той час я дізнався від мого джерела, що багато людей нібито підтримують мене, і тому в певних колах було прийнято рішення позбутися мене. До нападу я думав, що то була лише чутка і не звертав на неї ніякої уваги», – говорить Михайлик.

Оскільки не було впевненості, що одеські лікарі будуть слухатися клятви Гіппократа, а не наказів з мерії, рятувати активіста возили до Мюнхена завдяки втручанню німецького посла Ернста Райхеля. Німецькі слідчі також детально задокументували весь доказовий матеріал.

Корупцією проти сепаратизму

За словами активіста «Автомайдану» Віталія Устименка, між чинним президентом України Петром Порошенком та групою Турханова було укладено пакт: в Одесі не будуть роздмухувати сепаратистські тенденції, а за це керівництво міста не будуть турбувати питаннями про корупцію. Також Труханов мав забезпечити президенту Порошенку голоси виборців в Одесі.

Керівник одеської обласної організації Комітету виборців України Анатолій Бойко в інтерв’ю одеському кореспонденту Радіо Свобода сказав, що на його думку, президентові потрібна публічна і організаційна підтримка Труханова та його команди, зокрема майбутніх членів виборчих комісій.

«Труханов для президента – це організаційний і адміністративний, а також, як вважає сам Порошенко, електоральний ресурс. А для Труханова Порошенко – це прикриття від можливих кримінальних переслідувань та певний «карт-бланш» на реалізацію того, що він вважає потрібним в Одесі. Чи отримає кожна сторона те, що вони очікують, – це питання».

Свою статтю чеські журналісти закінчують нинішніми подіями в Одесі, де у Малиновському районному суді Одеси тривають слухання у справі ймовірної розтрати міських коштів.

«Попри задокументоване мафіозне минуле і нинішні скандали, колишній охоронець залишається мером Одеси. Зв’язатися з паном Трухановим ми не змогли», – мовиться у статті чеських журналістів з проекту investigace.cz.