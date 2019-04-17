Чому одеські волонтери досі захищають Літній театр

Одеські активісти звернулися до двох міністерств, щоб не допустити забудови на території парку-пам’ятки. Підприємці, які домовилися з орендарем земельної ділянки, говорять, що в так званому Літньому театрі ​ буде тільки концертний майданчик, утім дозвіл на будівництво багатоповерхового торговельного центру досі має силу. Кілька днів тому на території парку-пам’ятки почалися роботи з благоустрою, для проведення яких не було дозволу державної адміністрації. Протистояння знову переросло в штовханину, але вже не з поліцією, як у 2017, а з іншими активістами. Зараз на об’єкті триває перевірка ДАБІ – Державної архітектурно-будівельної інспекції.

Громадське об’єднання «Літній» звернулося до міністра внутрішніх справ Арсена Авакова та міністра культури Євгена Нищука – кажуть, міська влада незаконно видала дозвіл на благоустрій Літнього театру. Цей колишній концертний майданчик розташований у самісінькому центрі Старої Одеси, ще в листопаді 2017 року обласна консультативна рада з питань охорони культурної спадщини визнала його частиною Міського саду, пам’ятки архітектури та містобудування місцевого значення.

Рішення консультативної ради підтвердило і Міністерство культури, повідомляв екс-голова Одеської обласної ОДА Максим Степанов. Цим подіям передували зіткнення активістів із поліцією під час знесення воріт – вони відділяли Міський сад від Літнього театру.

Причиною громадських протестів свого часу було бажання орендаря земельної ділянки та власника технічних будівель на цій території, компанії «Солінг» побудувати восьмиповерховий торговельний центр – відповідний дозвіл ДАБІ, Державна будівельно-архітектурна інспекція, видала ще в червні 2017 року. Пізніше документ оскаржували в суді, але поки що марно – касаційний суд визнав, що Міністерство культури занадто пізно відмовило приватній компанії, а, отже, узгодило проект «за принципом мовчазної згоди».

Так чи інакше, після протестів 2017 року компанія «Солінг», хоч і продовжувала судитись із прокуратурою та Міністерством культури, публічно не згадувала про бажання побудувати багатоповерхівку фактично посеред зеленої зони в центрі міста. Відтак із листопада 2017 року Літній театр стояв відкритим – там проводили фестивалі та зустрічі, арт-акції та флешмоби.

У жовтні 2018 одеський підприємець та колишній гуморист Дмитро Шпінарьов, домовившись із «Солінгом», виступив із іншою ініціативою – створити зі зруйнованого та занедбаного з 2004 по 2017 роки Літнього театру нову концертну площадку зі сценою та фудкортом. Інвестором, за словами Шпінарьова, був готовий виступити одеський бізнесмен Герман Коган, який, за даними місцевих ЗМІ, є співвласником ярмарка-фудкорта на Дерибасівській, у двох сотнях метрів від Міського саду.

Активісти майже одразу виступили проти ініціативи Шпінарьова. Вони казали, що одразу після відкриття «Театру» там уже регулярно проходять культурні заходи, територію прибирають волонтери, а крім того, за словами активістки Світлани Підпалої, проект Шпінарьова передбачатиме автомобільні під’їзди до театру.

«В’їзд та виїзд або з боку бібліотеки, або з вулиці Гаванної через двір житлового будинку і приватні гаражі. Обидва варіанти знищать саму суть комфортної зеленої території та принесуть багато негативних наслідків, тому неприйнятні», – написала активістка в «Фейсбуці» і зазначила, що організаторам доведеться пізніше зробити в театрі також паркінг – концертну площадку розраховують на тисячу місць. Сам Шпінарьов заперечує таку можливість і стверджує, що на концерти глядачі будуть іти пішки або їхати на таксі.

У грудні 2018 року проект Шпінарьова презентували в Одеській міській раді. На цю презентацію волонтери принесли і свій проект, який підготував архітектор Аркадій Шупляков. На цьому відео візуальну частину проектів можна порівняти:

Уже в березні 2019 року робоча група міської ради, до якої активісти не стали входити, підтримала проект Дмитра Шпінарьова, 28 березня виконком затвердив проект благоустрою Літнього театру у Міському саду Одеси, а 10 квітня проект отримав підтримку міського управління з питань охорони об’єктів культурної спадщини. Вже 12 квітня в Літньому театрі почали працювати люди Дмитра Шпінарьова – як він каже, прибирати сміття.

Деякі активісти, зокрема Віталій Устименко та Олексій Костржицький, закликали прибрати з території Літнього театру будку охоронців, яку, як вони кажуть, незаконно встановили перед початком робіт. Ця спроба закінчилася штовханиною – охоронців підтримали члени організації «Автомайдан-Одеса», очолюваної Євгеном Рєзвушкіним, вони й виштовхали опонентів із Літнього театру.

Активісти наполягають на тому, що для виконання будь-яких робіт із благоустрою потрібен у першу чергу дозвіл від обласного, а не міського, державного управління культури, національностей, релігій та охорони об’єктів культурної спадщини. Цього документа Шпінарьов не отримував. За словами начальника обласного управління Олени Олійник, до неї за дозволом не зверталися, і зараз чиновники готують припис про тимчасову зупинку робіт у Літньому театрі.

«Згідно з законодавством роботи там можна проводити після затвердження науково-проектної документації. Нам її ніхто не направляв. Наші працівники були 15 квітня в Літньому театрі і зафіксували те, що там відбувалося», – наголосила чиновник у коментарі для Радіо Свобода.

​Перевірку 15 квітня в Літньому театрі проводили не тільки представники обласного управління охорони пам’яток, а також інспектори ДАБІ.

«Ми подали кілька заяв у поліцію, вони відкрили кримінальне провадження за фактом незаконних робіт. Підставою для цих робіт було рішення виконкому від 28 березня і проект, який вони публічно називають «проектом благоустрою» має взагалі іншу назву – там ідеться також про поточний ремонт існуючих будівель та споруд. Проект, який просуває Шпінарьов, відкриває можливості для майбутньої забудови ділянки», – говорить Підпала.

Втім сам Дмитро Шпінарьов не вважає необхідним отримання дозволу від обласного управління охорони пам’яток. ТОВ «Міський літний театр», де він є директором, узяло в оренду будівлі в Літньому театрі, власником яких досі залишається компанія «Солінг», говорить підприємець у коментарі Радіо Свобода, і зараз його люди, каже він, працюють виключно з об’єктами, а не з земельною ділянкою, яка є часткою парку-пам’ятки.

«Ми діємо виключно в правовому полі. Територію ми не брали в оренду, ми не збираємось там нічого будувати, тому територія нам не потрібна. І зараз ми лише виносимо сміття з тих Авгійових стаєнь, яке там за 15 років накопичилось. Обласне управління культурної спадщини внесло до складу парку-пам’ятки тільки територію, а не будівлі, які там стоять. Згідно з технічним паспортом, тротуарна плитка також наша, вона є в документах», – говорить підприємець.

Шпінарьов також каже, що від його компанії вимагали вивозити сміття, яке активісти прибирали в Літньому театрі. Отже впродовж «суботників» волонтерів усе зібране сміття вивозили за рахунок ТОВ «Міський літній театр», наголошує він.

Щодо досі чинного дозволу на будівництво торговельного центру, можливо, «Солінгу» і варто від нього відмовитися, вважає Дмитро Шпінарьов, але йому здається, що компанія відстоює цей документ у судах для того, щоб довести – усі їхні дії були законні. На думку підприємця, будувати торговельний центр у Літньому театрі вже ніхто не буде. По-перше, це буде важко зробити, якщо там буде активний культурний простір, а по-друге, цього будівництва не допустять усі зацікавлені одесити.

14 квітня декількох активістів не пропустили на територію Літнього театру – як говорить Шпінарьов, через те, що в них була тачка, лопати та граблі, отже вони могли готувати провокацію. «За день до цього ці люди намагалися знести будку охоронців, і після цього охоронці сказали, щоб гострих чи різальних предметів у Літній театр не заносили. Ми запропонували Устименку та Костржицькому залишити їхні граблі і зайти на територію», – пояснює підприємець.

Він уважає, що охорона мала право обмежити пересування людей цією територією, а якщо активісти вважають, що їхні права були порушені, вони можуть звертатися до поліції. Правоохоронці також постійно присутні на місці, наголосив Шпінарьов. Волонтери – в свою чергу – стверджують, що де-факто люди Шпінарьова вже проводять будівельні роботи, в тому числі, демонтують старі будівлі.

Уже близько двох років проблемою Літнього театру займається депутат Одеської міської ради Ольга Квасницька. Вона розповіла Радіо Свобода, що зараз готує судовий позов проти рішення одеського виконкому від 28 березня про дозвіл на благоустрій. Саме за її зверненням до Літнього театру із перевіркою вперше прийшли працівники ДАБІ – вона веде листування з інспекцією вже близько двох років. Державна структуру не реагувала на її вимоги як депутата і їй довелося робити все заново як пересічній громадянці.

«Моя задача сьогодні скасувати дозвіл на будівництво торговельного центру та містобудівні умови й обмеження. До 26 квітня ДАБІ має видати мені акт щодо результатів перевірки, і я зможу йти до суду. Дійсно треба розірвати договір оренди на тій підставі, що соціальний статус землі та соціальний режим використання не дозволяє орендареві цієї землі використовувати приватні будівлі. Але в міській раді мені сказали, що не вважають це за доцільне», – говорить Квасницька. Вона намагалася винести це питання на порядок денний, але марно. Раніше її колега Лілія Леонідова також хотіла винести питання про розірвання договору оренди, але пізніше відкликала свій проект рішення. Каже, що з аналогічного питання забудовник уже вигравав суди.

У березні 2019-го прокуратура вже програла один позов проти «Солінгу», і Квасницька каже, що не хоче програвати ще один, тому і чекає на акт від ДАБІ, який дасть їй необхідні аргументи. Вона вважає, що на підставі закону «Про відчуження земельних ділянок, інших об’єктів нерухомого майна, що на них розташовані, які перебувають у приватній власності, для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності» одеська громада може викупити будівлі, але цю її пропозицію міська рада також не підтримала восени 2018 року. На висновки робочої групи Квасницька також не змогла вплинути – на відміну від деяких активістів вона намагалась туди потрапити, але організатори не запрошували її на засідання та ігнорували її прохання.

«Всі роботи на території ділянки, згідно з законом «Про охорону культурної спадщини», мають бути узгоджені – і висадка дерев, і проведення електрики, яке вони роблять, на все потрібний дозвіл. Ми всі розуміємо, що мають бути видані відповідні містобудівні умови й експертизи, оскільки ця територія має спеціальний статус», – говорить депутат.

Сьогодні активісти також вважають, що міська влада має розірвати договір оренди і викупити майно у «Солінга». На підтримку цієї ідеї – станом на 16 квітня – вони зібрали близько 6 тисяч підписів.

Якщо у активістів є меценати, спонсори чи інвестори, які можуть домовитися із «Солінгом» та подарувати Літній театр місту – нехай вони це роблять, стверджує Шпінарьов. Паралельно «Солінг» судиться з тринадцятьма активістами – вони отримали по позову на мільйон гривень кожний про відшкодування майна компанії. У деяких із них суд уже заарештував квартири і їм доведеться доводити свою невинуватість у суді.