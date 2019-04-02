«Укрзалізниця» призначила 41 додатковий рейс на Великдень та травневі свята.

У компанії повідомили, що призначили вісім додаткових поїздів та додаткові рейси на п’ять графікових поїздів на Великдень та травневі свята.

Додаткові поїзди курсуватимуть за маршрутами Київ – Львів, Київ – Ковель, Київ – Миколаїв, Київ – Одеса, Київ – Дніпро, Київ – Харків, Львів – Одеса та Покровськ – Харків.

Додаткові рейси призначені для поїздів Кременчук – Бахмач, Київ – Шостка, Київ – Черкаси, Суми – Київ – Вінниця та Харків – Львів.

Великдень у 2019 році святкують 28 квітня. Вихідні триватимуть до 1 травня.