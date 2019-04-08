Звільнення голови одеської ОДА. Що зробив Степанов в Одесі та області?

6 квітня 2019 року президент України Петро Порошенко відсторонив від виконання обов’язків голову Одеської обласної державної адміністрації Максима Степанова. Чиновник відмовляється йти з посади, за його словами, президент перевищив свої повноваження. Політологи кажуть, що Степанова зняли через низький результат Порошенка в Одеській області. Чим запам’ятався одеситам наступник Міхеїла Саакашвілі за більше ніж два роки роботи?

«Мені була пропозиція написати заяву, я відмовився від цієї пропозиції, оскільки в мене не існує власного бажання її писати. Ми не вдавалися ні в які пояснення, я сказав, що бажання в мене немає і я нічого писати не буду», – так описує свою розмову із президентом Максим Степанов. Указом президента від 6 квітня він був відсторонений від виконання обов’язків. Розмова відбулася за день до цього, коли Петро Порошенко відвідував Одеську область для проведення ракетних випробувань та нагородження родин військовополонених.

6 квітня стало відомо про звільнення голови Херсонської обласної державної адміністрації. Про це чиновник сам написав у фейсбуці, додавши фото своєї заяви від 5 квітня. Втім, указ про нього на сайті президента ще не з’явився.

Про звільнення Степанова повідомили ще 7 квітня, але із посиланням на джерела у виборчому штабі Порошенка. Згідно із новиною сайту «Думская.net» (видання пов’язують із заступником голови фракції БПП Олексієм Гончаренком), чиновник звільнився за власним бажанням. Сам Степанов заявив, що заяву не писав і писати не буде. Він відмовився йти з посади і звільняти кабінет для Сергія Паращенка – першого заступника та колишнього депутата обласної ради від БПП. Сам Паращенко заявив про готовність замінити свого начальника і працювати далі.

Степанов не коментує причини свого звільнення, каже тільки, що перший тур виборів в Одеському регіоні пройшов чесно і прозоро і писати заяву про звільнення, якщо в нього є купа проектів, він не планує. В жодному з 11 виборчих округів діючий президент не отримав першого місця – майже всюди переміг Зеленський, а ще в двох округах – Юрій Бойко. Порошенко на третьому, а подекуди і на четвертому місці.

Максима Степанова було призначено на посаду в січні 2017 року, до нього головою Одеської обласної адміністрації був Міхеїл Саакашвілі. Степанов раніше очолював державне підприємство «Поліграфічний комбінат «Україна».

Що зробив Степанов в Одесі?

Степанов не залишався осторонь від резонансних проблем в Одесі. Зокрема, в листопаді 2017 року він вніс заставу за активіста Сергія Стерненка. Той брав участь в акції проти забудови Літнього театру і на думку поліції був організатором масових заворушень.

«Я не підтримую і ніколи не буду підтримувати радикалізм форм протесту в цій, спочатку мирній, акції. Але чудово розумію, що було приводом для таких дій. Привід – обурливий, протест – адекватний, форма протесту – не припустима», – наголосив тоді Степанов.

Справа проти Стерненка перебувала в суді з лютого 2018 року і не розглядалася через неявку потерпілого – начальника поліції Одеської області Дмитра Головіна, а на останньому засіданні 28 березня 2019 року суд вирішив не розглядати справу та повернути обвинувальний акт прокурору.

Також завдяки Степанову Одеський національний художній музей отримав нового директора – Олександра Ройтбурда. В грудні 2017 року відомий художник виграв конкурс на посаду директора (Радіо Свобода одним з перших поспілкувалося про його творчі плани на новій посаді), але в березні 2018 року сесія обласної ради не затвердила його на цій посаді. Кампанію проти Ройтбурда очолили депутати з «Опозиційного блоку» Роман Сеник і Віталій Саутьонков і лише завдяки рішенню Степанова Ройтбурд отримав посаду, право на яку він довів за кілька місяців до цього. Він також став одним з перших меценатів музею – разом із генеральним прокурором Юрієм Луценком вони пожертвували 300 тисяч, які витратили на ремонт даху. Про це розповідав сам Ройтбурд під час звіту за 2018 рік.

Що зроблено на Одещині?

Степанов завершив будівництво траси «Одеса-Рені», яке розпочалось ще під час голосування в ОДА Міхеїла Саакашвілі – президент приїжджав на відкриття траси в лютому 2019 року.

На думку громадського активіста і голови ГО «Центр соціальної інформації» Павла Поламарчука, голова ОДА багато чого зробив для просування в регіоні медичної реформи, в першу чергу в плані комунікації на місцях. Максим Степанов їздив в районні лікарні, де його мало не лайкою крили, каже активіст, і пояснював лікарям та пересічним громадянам, чому реформа галузі охорони здоров’я настільки важлива.

«Степанов вміло і вдало реалізовував державну політику щодо медичної реформи в регіоні. Також в нього був проект по лінії Адміністрації президента «Сільська медицина». Він, звісно, корелює з реформою первісної медицини, яку розвиває Міністерство охорони здоров'я, але це був окремий пілот в одному з районів, а потім по всій області», – розповідає Поламарчук. Окремим напрямком діяльності Степанова було відкриття центрів діалізу та реперфузійної терапії на території області. Також, за словами активіста, голова ОДА збирався цього року презентувати проект будівництва нової обласної дитячої лікарні в Одесі.

За що Степанова критикують?

Втім, не усі ініціативи голови ОДА можна назвати успішними. Наприклад, в жовтні 2017 року у військових виник конфлікт із одним з одеських забудовників – працівники компанії посунули паркан військової частини із аеродромом «Шкільний», щоб звільнити проїзд для будівельної техніки.

Тоді Максим Степанов зібрав за столом переговорів усі сторони конфлікту, а також місцеву владу на чолі із міським головою Геннадієм Трухановим та заявив, що потрібно зупинити будівництво та повернути паркан на місце. На думку Степанова, конфлікт було вичерпано, хоча паркан залишався на старому місці , а в судах слухається низька справ щодо законності дій місцевої влади, яка дозволила будівництво в безпосередній близькості до аеродрому.

Критично до діяльності Степанова ставиться і екс-директор національного природного парку «Тузловські лімани» Іван Русєв. Зараз він очолює в парку науково-дослідницький відділ. Русєв кілька років боровся із громадянами, які незаконно полювали та ловили рибу на території національного парку. Як активіст-еколог він розповів Радіо Свобода, що разом із виконувачем обов'язків голови Одеської обласної державної адміністрації Соломією Бобровською вони розробили відповідний порядок, але коли прийшов Степанов, про ці плани довелося забути.

«У перші дні новий голова ОДА заблокував розпорядження команди Саакашвілі, зокрема Бобровської. Вона витратила час та сили для розвитку парку, вона узгодила основний документ «Проект організації територій» про зонування парку. Це зонування проводили вчені з научно-технічної ради. Степанов десь через тиждень відмінив відповідне розпорядження, а потім запросив мене поговорити про розвиток парку. Я приходжу, а в залі сидять 50 браконьєрів, із якими я боровся десь два роки. Він сказав, що хоче, щоб люди чули, як ми будемо вирішувати ці питання. А я відповів, що я так розмовляти не готовий – ці люди порушували українське законодавство», – говорить Русєв.

За наказом Степанова було створене нове зонування в інтересах браконьєрів, каже еколог, яке він направив у Міністерство екології без узгодження із парком. Таким чином розвиток був зупинений. Також парку не вдалося домовитися із головою ОДА про розміщення кордону для охорони територій парку – обласні чиновники відмовилися розміщувати охорону на державних землях. Русєв звільнився з посади директора в серпні 2017 року – сказав, що втомився від боротьби. В червні 2017 року в Русєва викрадали сина – відпустили після побиття.

Звільняють через вибори – політолог

Незважаючи на деякі не дуже вдалі ініціативи, діяльність Степанова можна оцінити як позитивну для регіону, наголошує політолог Ярослав Католик у коментарі Радіо Свобода. Як досягнення він відзначає підтримку активістів, котрі займаються медичною реформою, підтримку Ройтбурда і активістів в Літньому театрі, проект «Вчитель+» та створення інклюзивних класів.

«Судячи з усього, рішення про відсторонення пов’язано із виборами і тим низьким результатом, який показала Одеська область. Тому що ніяких інших зауважень до роботи Максима Степанова озвучено не було і до цього жодного разу область не критикували в Києві за невиконання чи погане виконання якихось програм. Особисто я роблю висновок, що це пов’язано із виборами», – каже Католик. Можливо, голова ОДА не забезпечив виконання тих програм, які б громадяни сприймали як однозначний плюс президента, говорить він.

Рішення про звільнення Степанова з’явилося через тиждень після першого туру виборів президента України, за результатами яких у другий тур виходять шоумен Володимир Зеленський і чинний президент Петро Порошенко. Згідно із даними ЦВК, президент не переміг у жодному виборчому окрузі в Одеському регіоні – у дев’яти округах переміг Володимир Зеленський, ще у двох – Юрій Бойко.

Степанов заявив, що перший тур виборів президента України в регіоні пройшов вільно і без використання адміністративного ресурсу і висловив переконання, що другий тур також пройде вільно.

Президент України Петро Порошенко видав указ, яким відсторонив від посади голови Одеської обласної державної адміністрації Максима Степанова. Іншим указом тимчасовим виконувачем обов’язків голови Одеської ОДА призначений Сергій Паращенко – колишній депутат обласної ради від «Блоку Петра Порошенка». Обидва оприлюднені на сайті президента укази датуються 6 квітня 2019 року. Документи з’явилися у відкритому доступі 8 квітня, до цього регіональні ЗМІ повідомляли про нібито звільнення Степанова за власним бажанням. Сам Степанов вважає указ незаконним. Наступне засідання уряду, який має право направити президенту подання на звільнення Степанова з посади, заплановано на 10 квітня 2019 року.