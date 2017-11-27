Степанов: вніс заставу за Стерненка, учасника акції проти забудови одеського Літнього театру

Голова Одеської облдержадміністрації Максим Степанов заявляє про внесення застави за громадського активіста Сергія Стерненка, учасника акції 18 листопада проти забудови одеського Літнього театру.

«Я не підтримую і ніколи не буду підтримувати радикалізм форм протесту в цій, спочатку мирній, акції. Але чудово розумію, що було приводом для таких дій. Привід – обурливий, протест – адекватний, форма протесту – не припустима», – пояснив він рішення внести заставу на своїй сторінці в Facebook.

Суд 24 листопада обрав підозрюваному «у масових заворушеннях» Стерненку запобіжний захід – арешт на 60 діб із правом внесення застави у 600 тисяч гривень.

Стерненко вважає цю справу «абсолютно політизованою». Будь-яку упередженість щодо активістів в поліції заперечують. «Ніхто нікого не переслідує за активну громадянську позицію. Усі громадяни України рівні перед законом. Мова йде про конкретні правопорушення», повідомили у прес-службі ГУНП в Одеській області.

18 листопада заздалегідь анонсований мирний протест одеситів проти забудови перетворився на жорстке протистояння з поліцією. Було застосовано сльозогіний газ, піротехніку, каміння. Сторони звинувачують одна одну в «проплачених провокаціях».

У поліції стверджують, що понад 20 поліцейських і нацгвардійців були травмовані, зокрема і поліцейський очільник Дмитро Головін. Він також доручив розпочати службову перевірку, мета якої – надати відповідну правову оцінку діям правоохоронців.

Міський сад подарував Одесі Фелікс Дерибас (брат засновника міста Йосипа Дерибаса – ред.). Це сталося на початку ХІХ століття.

У 2016 році депутати Одеської міської ради проголосували за відведення на користь спільного підприємства ділянки в майже 0,4 гектара на території Літнього саду «для експлуатації та обслуговування торгівельно-розважального центру». Рішення викликало обурення багатьох містян, вони вимагають повернення Літнього театру громаді.