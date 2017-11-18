В Одесі сталися сутички активістів з поліцією у Міському саду, є потерпілий

У суботу в Міському саду Одеси відбулися сутички поліції з активістами, які прийшли на акцію проти забудови частини території саду. Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, перші сутички відбулися після того, як активісти залізли на дерево, щоб зняти встановлену там напередодні камеру відеоспостереження. Ще одна штовханина з правоохоронцями виникла після того, як активісти знесли ворота, що ведуть до Літнього театру. Зараз ці ворота несуть під будівлю мерії.

За даними кореспондента Радіо Свобода, в результаті сутичок постраждав начальник Одеського управління Нацполіції Дмитро Головін. За попередніми даними, у нього травма голови.

Крім того, на акції в Одесі, де перебувають сотні активістів, кинули димові шашки. Інформації про затриманих наразі немає. Поліція поки не коментувала подію.

Активісти і пересічні одесити вимагатимуть повернення громаді Літнього театру, який є невід’ємною частиною Міського саду, і колись був популярним майданчиком для проведення культурних заходів, а останні роки перебуває в занедбаному стані.

Дозвіл на будівництво в саду раніше отримало приватне підприємство. У 2016 році депутати Одеської міської ради проголосували за відведення на його користь ділянки в майже 0,4 гектара на території Літнього саду «для експлуатації та обслуговування торгівельно-розважального центру». Це викликало обурення активістів, які вважають, що під час підготовки території до забудови буде знищено понад сотню здорових дерев. Проте вирубку зелених насаджень і можливість «багатоповерхового будівництва» на території колишнього Літнього театру компанія-забудовник спростовує.

14 листопада представники громадськості, вимагаючи зберегти дерева в Міському саду, пікетували комунальне підприємство «Центр екологічних проблем та ініціатив». Потім пішли в Міський сад, де хотіли відкрити ворота і потрапити на територію Літнього театру. Вхід заблокувала поліція і нацгвардійці, пояснюючи, що це – «приватна територія». Зсередини територію Літнього саду тоді охороняли невідомі в балаклавах.