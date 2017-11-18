В Одесі протест проти забудови Літнього театру, який є частиною історичного об’єкту – Міського саду, переріс у сутички активістів з поліцейськими. В хід йшло каміння й піротехніка. За даними Нацполіції, 6 силовиків отримали тілесні ушкодження, в тому числі травмовано начальника управління поліції в Одеській області Дмитра Головіна. Демонтувавши ворота, які ведуть до Літнього театру, і забезпечивши вільний доступ на його територію, активісти віднесли їх до Одеської мерії, бо саме депутати міськради дали дозвіл приватному підприємству на забудову 0,4 гектара ділянки Міськсаду. Також під час акції зібрали близько двох тисяч підписів під петицією з вимогою повернення Літнього театру громаді – звернення адресували президентові України і Міністерству культури. В неділю громадські активісти запланували прибрати за тривалий час занедбану територію Літнього театру в Міськсаду.