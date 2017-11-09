«Одесити на Донбасі» – це неочікуваний фільм, я побачив реальні історії людей – ветеран війни на сході

У кінопрокат в Україні вийшов документальний фільм «Одесити на Донбасі» – стрічка присвячена долям семи жителів південного міста, які пішли на фронт захищати Україну. У вересні минулого року фільм виграв конкурс на фінансування Держкіно. Режисер фільму каже, що хотів дати людям можливість розповісти про проблеми після повернення з війни. Один із героїв з війни не повернувся, ще один – втратив там ногу.

Український прокат документального фільму «Одесити на Донбасі» починається з рідного для героїв фільму міста – Одеси. 9 листопада розпочався широкий прокат фільму – спочатку в Одесі, потім в Києві, Харкові та Сумах. А напередодні картину показали ветеранам, курсантам військових училищ, волонтерам і близьким.

Бюджет фільму становить близько 2 мільйонів гривень, 90% цієї суми перекриває державна підтримка.

Документальна стрічка режисера Олександра Авшарова розповідає про життя сімох людей – військових і волонтера – Дмитра Олеговича, Євгена Титаренка, Романа Колдомасова, Євгена Лати, Андрія Скорохода, Дмитра Васильєва і Віктора Погодіна. Герої розповідають, як вирішили піти на фронт, як змінила їх війна, що досі точиться на сході України, і як сприймали їх вдома, в рідній Одесі.

«Це – звичайні люди, які воювали чи допомагали українській армії»

Авшаров каже: спеціально шукали звичайних людей, які б не боялися розповісти про себе, свої проблеми і дозволили зробити з цього фільм. Багато хто відмовився зніматися, каже Авшаров.

Це – звичайні одесити, ми не шукали якихось героїв, тому що не хотіли робити чергового плакатного фільму

«Це – звичайні одесити, ми не шукали якихось героїв, тому що не хотіли робити чергового плакатного фільму. Це – звичайні люди, які воювали чи допомагали українській армії. Один з наших героїв працює на СТО, 12 років був байкером і – щоб піти в армію – він продав свій улюблений мотоцикл», – розповідає режисер. Герої в цьому фільмі відкрито розповідають про свої проблеми, вони нічого не приховують, тому їхні розповіді не завжди дуже приємні, зазначає він.

Більша частина зйомок проходила в Одесі, дещо знімали в Києві і Дніпрі, а дещо – в зоні АТО. Також у фільмі використали багато відеозаписів з передової, що робили деякі з героїв. Музику надав відомий український гурт «АтмАсфера».

«Я люблю Одесу, але я би хотів робити щось, щоб її змінити. Одеса – дуже «ватне» місто», – з цих слів добровольця Євгена Лати починається документальний фільм. Ще один герой після демобілізації навіть переїхав з рідного міста до Києва і досі не підтримує стосунків із родичами.

Ветерани війни на сході України відверто розповідають, із якими проблемами стикнулися після повернення з війни, як отриманий на війні досвід змінив їхні життя. Один із них, Роман Колдомасов, який служив спочатку в батальйоні «Донбас», а потім в 93-й бригаді, після показу фільму розповів, як знайшов в центрі Києва бойову гранату.

«Спочатку я хотів її просто підірвати, але потім подумав, що вже награвся такими іграшками. Я ж присягу давав, обіцяв дотримуватися закону. Тому вирішив офіційно віддати її поліції, не сховав її в кишеню. А міг би піти її продати, як «нормальний одесит», – жартує він.

Один з героїв не повернувся з війни

Одним із героїв фільму став загиблий капітан 28-ї бригади Дмитро Васильєв із позивним «Рубін». Разом із своїми бійцями він потрапив у засідку в травні 2015 року. На розповіді про «Рубіна», який посмертно отримав звання майора, наполягав ще один герой фільму, командир окремої розвідувальної роти 28-ї бригади Андрій Скороход. На війні він втратив ногу.

У мене були до творчої групи дві вимоги – по-перше, щоб була певна критика, а по-друге, щоб згадали мого загиблого побратима

«У мене були до творчої групи дві вимоги – по-перше, щоб була певна критика, а по-друге, щоб згадали мого загиблого побратима. Критику майже всю передали, а про мого бойового товариша зняли цілий сюжет. Тому я дуже задоволений фільмом і вдячний їм», – сказав він після прем’єри фільму.

Із організацією зйомок допомагало ще багато військових, чиї історії не увійшли до фільму. Серед таких – офіцер Державної прикордонної служби України Андрій Білобородченко. Влітку 2014 року його підрозділ направили на захист східного кордону, і 22 червня вранці їх обстріляли «Градами» з території Росії. Пізніше прикордонники з цього загону опинилися в оточенні поблизу КПП «Должанський», їм довелося самотужки прориватися «до своїх».

Дуже неочікуваний фільм. Я побачив реальні історії людей, вони показали ставлення цивільного населення

«Дуже неочікуваний фільм. Дуже неочікуваний підхід до фільму. Коли казали «Одесити на Донбасі», я думав, що покажуть бойові дії, тим більше, знімальна група взяла дуже багато матеріалу в нас, у безпосередніх учасників цих подій. Я побачив реальні історії людей, вони показали ставлення цивільного населення», – говорить офіцер. На його думку, творчий колектив показав, що різні верстви населення можуть об’єднатися заради спільної мети – майбутнього України. Такі стрічки потрібні, вважає Білобородченко. Сам він намагається уникати радикальних суджень і каже: люди бувають різні, і це треба сприйняти.

Фільм «Одесити на Донбасі» зняв міжнародний продюсерський центр «Фор-Пост», керівника якого, Олександра Дріза, знають також за іншими фільмами на військову тематику «Перехрестя Балу» і «Заміновані вірністю».