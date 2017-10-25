War Mothers: війна на Донбасі очима австралійського режисера

Запоріжжя – Життя після втрати сина на війні – яке воно, оповідає у своєму фільмові австралієць Стефан Бугрін. Режисер відвідав Україну в 2016 році та записав історії солдатських матерів, чиї сини – українські бійці – загинули у війні на Донбасі. Історії двох таких жінок із Запоріжжя стали основою для фільму War Mothers. Кошти для завершення роботи над фільмом Стефану Бугріну допомогли зібрати благодійники з української діаспори Австралії. Режисер у серпні цього року вже презентував свою роботу в себе на батьківщині. Українська ж прем’єра фільму відбулася 24 жовтня у Запоріжжі.

«Втрачати дітей не дай Боже нікому. Це найстрашніше, що є у цьому світі» – ці слова матері загиблого в АТО бійця 55-ї артбригади Світлани Сиротини наче епіграф до фільму австралійця Стефана Бугріна War Mothers. Документальна стрічка оповідає історії запоріжанок, що втратили своїх дітей – українських військових – під час війни на Донбасі. Заради роботи над фільмом у 2016 році режисер Стефан Бугрін залишив свій офіс у мирному Мельбурні та приїхав на схід України.

Я прочитав минулого року одну історію матері на ім’я Світлана, яка втратила сина. На його честь вона пішла до армії. Я зрозумів, що хочу дізнатися більше про таких матерів

«Я прочитав минулого року одну історію матері на ім’я Світлана, яка втратила сина півтора року тому. Він був солдатом на фронті, і на його честь вона пішла до армії, аби служити разом солдатами, які воювали пліч-о-пліч з її сином. Коли я прочитав цю історію, я зрозумів, що хочу приїхати до України і дізнатися більше про таких матерів», – розповідає австралієць.

Познайомитися зі запорізькими солдатськими матерями та волонтерами режисеру допомогли представники української діаспори Мельбурна, що мали друзів у Запоріжжі. В ході роботи над фільмом Стефан Бугрін відвідав Павлоград та Львів. Відзнятий там матеріал планує використати для роботи над наступними документальними фільмами про долі українських матерів.

Як зустрічають фільм глядачі

Побував австралійський режисер і у зоні АТО. Умід Джуракулов – один із запорізьких волонтерів, які супроводжували австралійця під час поїздки на фронт.

Дуже багато бачив жіночих сліз, материнських сліз… Коли я привозив загиблих хлопців, це важко передати. Він передав той біль, який витримують ці жінки, втративши своїх дітей

«Дуже багато бачив жіночих сліз, материнських сліз… Коли я привозив загиблих хлопців, це важко передати. Я навіть зараз, мабуть, не зможу цього зробити – у мене просто серце зупиниться. Це дуже важко. І він передав той біль, який витримують ці жінки, втративши своїх дітей», – ділиться своїми враженнями від перегляду фільму волонтер.

У серпні цього року Стефан Бугрін презентував свій фільм на батьківщині – в Мельбурні та Сіднеї.

Це був досвід, що відкрив очі на війну в Україні та її вплив на українських матерів

«Результатом прем’єри було те, що кілька фондів допомогли волонтерам запорізького центру «Привал» (запорізький волонтерський центр, в якому працює одна з героїнь фільму). Багато людей зробили пожертви для волонтерів, що допомагають військовим в Україні. Це був досвід, що відкрив очі на війну в Україні та її вплив на українських матерів», – розповідає він про результати прем’єрного показу в Австралії.

Фільм австралійця здатний відкрити очі на події під час війни на Донбасі не лише австралійцям, саме такої інформації бракує у країнах Заходу, вважає швейцарська волонтерка Ярослава Грімм. Вона зараз гостює у друзів в Запоріжжі та прийшла на прем’єру War Mothers. Каже: у Швейцарі інформація про події на сході України висвітлює лише одна німецькомовна газета, натомість в італійськомовних ЗМІ активно представлене російське лобі.

«Я тільки летіла у літаку в Київ, і там два швейцарці розмовляли один із іншим. І один порівняв Україну з Таїландом, але він летів уперше. Я мусила витрутися, і він був дуже здивований, що в нас іде війна. Він реально був здивований», – ділиться волонтерка.

Побачити фільм Стефана Бугріна у Запоріжжі можна впродовж тижня. Режисер планує також зробити прем’єрний показ стрічки у Львові та в Канаді.