«Тут є і жорсткі моменти: розстріли, кров, катування»: комікс, що дає зрозуміти війну

Комікс про... війну. «Перехрестя» – це 9 історій про переселенців, військових, колишніх полонених та інших людей, які постраждали внаслідок військового конфлікту на Донбасі. Всі вони поєднані чорно-білими ілюстраціями. Графічну новелу «Перехрестя» видали, аби привернути увагу до проблем тих людей, які стали жертвами конфлікту.

«Перехрестя» – це історії про людей, що пережили насилля під час війни, розповідає Володимир Щербаченко, голова ради громадської організації «Східноукраїнський центр громадських ініціатив».

У нас була моніторингова поїздка на схід, де ми фіксували порушення прав людини. Тоді зародилася ідея створити якийсь спільний проект

«У нас була моніторингова поїздка на схід, де ми фіксували порушення прав людини. Тоді зародилася ідея створити якийсь спільний проект. І наші німецькі партнери запропонували таку незвичну форму. Цей проект показує людські історії, і що війна означає конкретно для людей, які б не хотіли стати частиною цієї війни», – каже Володимир.

Проект створили для того, аби дати голос тим людям, що опинилися в складних умовах війни і пережили психологічні і фізичні травми, розповідає Імке Хансен, член правління організації «Лібереко – Партнерство за права людини».

Ми вирішили показати конфлікт на базі біографічних інтерв’ю. У нас вийшло 9 історій, з яких ми зробили графічний роман

«Ми вирішили показати конфлікт на базі біографічних інтерв’ю. Ми працювали з методикою усної історії. Для того, щоб люди могли розповісти про свої долі, емоції і проблеми. У нас вийшло 9 історій, з яких ми зробили графічний роман. Нам хотілося, щоб цих людей було більше видно», – розповіла Хансен.

Крім того, за словами Імке Хансен, книжка розрахована ще й на ту аудиторію, яка не цікавиться новинами і не бажає багато читати, саме тому історії розказані через малюнки, які зробив Сергій Захаров, донецький художник, що побував у полоні угруповання «ДНР».

Сам художник каже, що такий формат дозволить залучити до проблеми аудиторію коміксів.

У цьому коміксі, окрім історії, є дійсно жорсткі моменти: розстріли, кров, катування. А є і цілком звичайні історії, коли людина не може знайти підтримки державних структур

«Є така теорія, що при читанні коміксів працюють одразу дві півкулі. Людина більш залучена до процесу. У цьому коміксі, окрім історії, є дійсно жорсткі моменти: розстріли, кров, катування. А є і цілком звичайні історії, коли людина не може знайти підтримки державних структур. Ця книга, певно, звертається до тих структур, які мають працювати і розуміти всі проблеми», – каже художник.

Наразі видано 1100 екземплярів «Перехрестя» українською і російською мовами. Через те, що книжка видана на грантові гроші, у вільному продажі її не буде. Графічна новела буде розповсюджена по бібліотеках і громадських організаціях. Також в найближчих планах – викласти всі 9 історій з ілюстраціями в інтернет.

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