(Друкуємо мовою оригіналу)

Уже в сентябре украинским читателям представят антологию «Порода», где собраны произведения писателей из Луганской и Донецкой областей. Один из составителей – Никита Григоров – рассказал Радио Донбасс.Реалии, по каким критериям отбирались произведения, как изменилось его творчество за время военного конфликта и с чего начать возвращение временно неподконтрольной части Донбасса.

– Вместе с Вениамином Белявским Вы составляли антологию «Порода». По какому критерию отбирали свои произведения?

– Есть жесткое ограничение по размерам, чтобы мы смогли, как можно больше вместить туда произведений. Поэтому для меня главным критерием были: краткость и чтобы произведение могло как-то репрезентовать мое творчество. Поэтому в антологии будет небольшой рассказ – лирическая зарисовка «Садовница» и три стихотворения.

– Многие писатели признаются, что события на востоке Украины оставили свой след в их творчестве. Повлияла ситуация в родном Донецке на Вас как литератора?

События, действительно, подорвали и стиль, и видение литературы ослабело. Но я надеюсь, что со временем это все будет преодолено

– У меня был большой кризис, он и сейчас продолжается. Я стал писать во много раз меньше. И вижу, что даже у более взрослых писателей, которые уже сложились как авторы, тоже прослеживается такая проблема. События, действительно, подорвали и стиль, и видение литературы ослабело. Но я надеюсь, что со временем это все будет преодолено.

– Почему кризис? Нет вдохновения сейчас или просто не хочется писать об этих событиях?

– Не обязательно ведь писать об этих событиях. Литература не должна всегда быть о чем-то сиюминутном. Я думаю, что здесь скорее речь о разрушении своего мира. И до тех пор, пока не сформируется новое представление в сознании писателя, он не сможет писать качественные вещи.

Прозаик – это человек, который обладает целостным мировоззрением. Он предлагает концепцию мира. Когда концепция, к которой он привык и черпал тексты, рассыпается, тогда появляется проблема – нужно создавать новую. Вот это рождение нового мира продолжается не один год. И, по-моему, это самое болезненное.

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– Линия Донбасса прослеживается в Вашем творчестве?

– Скорее ощущение Донбасса. Особенно в стихотворениях. Но если это будет читать человек не из Донбасса, то перед его глазами будут другие локации.

Каждый прозаик, когда садится что-то писать, то верит, что это будет лучшая книга. В результате оказывается, что ее потенциал именно в твоей голове был намного больше, чем то, что получилось на листах.

​– Если бы надо было порекомендовать читателям одно произведение, которое полностью презентовало Вас как писателя, какое бы выбрали?

– Такого еще нет. Мне кажется, каждый прозаик, когда садится что-то писать, то верит, что это будет лучшая книга. Она будет просто идеальная. Но в результате оказывается, что ее потенциал именно в твоей голове был намного больше, чем то, что получилось на листах. Сейчас бы я все же посоветовал поэму «Прорыв».

– Вы очень самокритичны к своему творчеству. А каким бы хотели, чтобы Вас видел читатель? Такой как есть или спрятанный за каким-то образом?

– Такой как есть – эта форма подходит под модернистское представление мира. Там писатель делал мир из себя.

Есть две фундаментальные вещи в мире: любовь и смерть. И задача литературы – пытаться переназвать их по-другому

Я же считаю, что есть две фундаментальные вещи в мире: любовь и смерть. И задача литературы – пытаться переназвать их по-другому. Хотя у меня очень часто меняется представление о литературе.

К примеру, у меня две книги – ранние тексты – это фантастические произведения. Я их писал, когда заканчивал школу и поступал в университет. Я тогда был под большим влиянием англо-американских фантастов. Но сейчас мой вкус изменился. И не думаю, что те тексты сейчас будут интересны, может какие-то абзацы… Или вообще любопытны с точки зрения моей эволюции как писателя.

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– Когда Вы выехали из Донецка?

Я понял, что Донбасс изменился еще в апреле 2014 года

– Я понял, что Донбасс изменился еще в апреле 2014 года. Я написал письмо в Министерство образования с просьбой перевести меня в другой университет. Любой. И получил подтверждение. Как только сдал сессию, сразу переехал. Больше в Донецк не возвращался.

– Наблюдать со стороны за событиями, которые происходят в родном городе…

Человек, который не хочет думать и брать на себя какую-то ответственность за происходящее, а также выбирать, на чьей он стороне, всегда за это потом расплачивается

– Больно! Никогда не думал, живя в ХХІ веке, люди могут настолько «расцивилизироваться». Есть доступ к интернету, исторические факты, литература, а они не знают, что такие вещи, как «Донецкая республика» очевидны в своей неполноте. Но я не учел, что не все люди пытаются осмыслить свою жизнь в категориях гуманитарной науки, философии и вообще найти место вещам, которые их окружают. Это сыграло с людьми злую шутку. Я думаю, что человек, который не хочет думать и брать на себя какую-то ответственность за происходящее, а также выбирать, на чьей он стороне, всегда за это потом расплачивается.

– Как считаете, возможно вернуть те территории снова под контроль Украины?

Нужно в Украине сделать уровень жизни достаточно высокий, чтобы люди, которые живут там, сами захотели вернуться

– Конечно, можно. Вопрос: как? Вряд ли это произойдет военным путем. Лично мое мнение, что нужно в Украине сделать уровень жизни достаточно высокий, чтобы люди, которые живут там, сами захотели вернуться.

– Думаете, что тогда Донбасс будет прежним?

Донецк в своем классическом виде уже никогда не вернется. Он стал мифом

– Нет! Он разрушен. Как в романе писателя Владимира Рафеенко «Демон Декарта» в конце город уходит под землю. Тогда это воспринималось как метафора, а потом стало очевидно, что Донецк в своем классическом виде уже никогда не вернется. Он стал мифом.

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– Судя по некоторым произведениям писателей из Луганской и Донецкой областей, за несколько лет до военного конфликта была ощутима тема войны. Это было предчувствие или все же случайное попадание?

– Лично для меня то, что произошло в Донецке, стало шоком. Хотя я на первом курсе написал странное стихотворение о войне, которое не было связано ни с какими событиями. А еще был стих про русский язык, где я его обвинил в предательстве.

Я думаю, что все же ощущалось литераторами что-то. Тем более, в Донецке и Луганске были писатели-фантасты, которые играли в войну. Сейчас, вспоминая их творчество, понимаю, что они этого конфликта хотели и ждали.

– Над какими-то проектами еще сейчас работаете?

– Самый главный – это антология «Порода». Особенность нашего времени: чем бы ты ни занимался, никогда не знаешь наверняка, получится ли это в итоге. Поэтому говорить о каких-то проектах, можно только, когда они уже готовы. Иначе это обычные звуки, и в любой момент даже самый значительный проект может рассыпаться.

– Сейчас очень много поездок музыкантов, писателей, артистов в Луганскую и Донецкую области. Как считаете, такое общение молодежи с известными людьми, земляками, оно повлияет как-то на их мировоззрение?

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Сейчас самое главное – это отвоевать интеллигенцию. Людям нужно уважение человеческого достоинства, любовь и хороший уровень жизни

– Думаю, позитивно повлияет. Я сужу по себе. Когда учился в школе, то была бесплатная экскурсия во Львов. И вот я собрался ехать, а мне тут же все знакомые начали рассказывать, что туда нельзя ехать, иначе меня убьют. Знаю, что такой же стереотип о Донецке был и у львовских школьников. Но когда к нам приезжали известные писатели с западной Украины, общались с тобой и рассказывали о тех местах, то отношение менялось. Это как-то объединяло. Сейчас самое главное – это отвоевать интеллигенцию. Людям нужно уважение человеческого достоинства, любовь и хороший уровень жизни. Важно завоевать сердца тех, у кого есть потребность в культуре, а остальное приложится.

ПОСЛЕДНИЙ ВЫПУСК РАДИО ДОНБАСС.РЕАЛИИ:

​(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)