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30 Березень 2018, Київ 10:42
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Документальний фільм про війну на Донбасі «War Mothers» (відео)

Документальний фільм про війну на Донбасі «War Mothers» (відео)
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Життя після втрати сина на війні – яке воно, оповідає у своєму фільмові австралієць Стефан Бугрін. Режисер відвідав Україну в 2016 році та записав історії солдатських матерів, чиї сини – українські бійці – загинули у війні на Донбасі. Історії двох таких жінок із Запоріжжя стали основою для фільму War Mothers. Кошти для завершення роботи над фільмом Стефану Бугріну допомогли зібрати благодійники з української діаспори Австралії. Режисер у серпні цього року вже презентував свою роботу в себе на батьківщині. Українська ж прем’єра фільму відбулася 24 жовтня у Запоріжжі. У коментарі Радіо Свобода Стефан сказав, що «зробив цей фільм, щоб віддати належне матерям війни, які нерідко страждають і зазнають величезних втрат, допоки зможуть рухатися далі. Ми хотіли дати їм змогу висловитися, щоб вони знали, що світ не забув про них. Як каже Юлія у фільмі – неможливо бути байдужим до чужого горя – і ми знаємо, що це правда».

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