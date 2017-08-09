Днепр – В Днепре активистки собирают истории женщин-переселенок для будущей мультимедийной выставки, а потом и, как планируют, – документального фильма. Молодая женщина, будущий психолог, которая сама является переселенкой из Донбасса, неожиданно стала продюсером, режиссером и сценаристом собственного проекта. Вместе с подругой, начинающим телеоператором, она снимает реальную жизнь переселенок. Девушкам интересно показать обычные истории женщин, вынужденных оставить родной дом и адаптироваться на новом месте. Главная цель – развенчать стереотипы восприятия переселенцев в обществе. Девушки с помощью экшн-камеры снимают повседневную жизнь с ее маленькими трудностями и победами. Проект реализуется при поддержке правительственных и неправительственных организаций ЕС, США и Германии.

Замужняя 30-летняя женщина, переселенка из Донецка, была вынуждена переехать в Днепр летом 2014 года. Она воспитывает маленького сына. Сама – пекарь с десятилетним стажем. Предлагаемая в Днепре работа по специальности не позволяет совмещать ее с заботой о ребенке, поэтому женщина решилась на резкую смену профессии – подрабатывает копирайтером на дому. Жизнь поставила перед ней новые вызовы – старается справляться.

«Мне переезд показал, кто есть, кто из друзей, кто хороший, кто плохой, кто отвернулся. Точно так и родственники сразу открылись – кому мы нужны, кому не нужны. Я оторвалась от маминого крыла, она меня всегда держала под крылышком, не давала делать какие-то сложные вещи. А тут я оказалась одна, с ребенком, ощутила все прелести материнства, без помощи со стороны», – говорит переселенка.

Это – одна из тех историй, которые инициатор проекта, продюсер и режиссер будущего документального фильма Ирина Харламова вместе с подругой-оператором Любовью Слюсаревой уже нашли и сняли на видео.

«Хотелось показать немедийных личностей»

Проект неформального образования «Студии живой истории», поддерживаемый Министерством иностранных дел Германии и Фондом Роберта Боша

Ирина Харламова сама переехала в Днепр из Донецка три года назад. Год проработала социальным работником в благотворительной организации, ей пришлось много общаться именно с женщинами – переселенками. Идея показать их истории привела Ирину в проект неформального образования «Студии живой истории», поддерживаемый Министерством иностранных дел Германии и Фондом Роберта Боша. Так будущий психолог стала продюсером и режиссером.

Девушка говорит, что ей интересно открыть обществу обычные истории женщин, вынужденных оставить насиженное место и адаптироваться в новой среде. Но она хочет отойти от шаблонного подхода и крайностей в изображении переселенцев, – не показывать очень счастливые или очень несчастные судьбы.

Замысел авторов необычен: лиц героинь не будет в кадре, их имена тоже останутся тайной, упор сделают на прямую речь самих женщин, их рассказы и чувства. Видеоряд сняли с помощью экшн-камеры, прикрепленной на самой героине, – ее бытовая жизнь с маленькими проблемами и радостями, домашние хлопоты, работа, посещение детсада...

«Идея состояла не в том, чтобы показывать успешность или неуспешность. Просто жизнь, просто разные люди. Я не хотела делать историю успеха в американском стиле. На самом деле, на всю Украину всего несколько десятков историй о том, как вынужденные переселенцы начали свой бизнес, развились. Эти истории перетекают из одного СМИ в другое. Одних и тех же людей показывают. Мне хотелось показать немедийных личностей, не тех, кого уже показывали в книгах, на выставках о переселенцах. Это истории обычных людей. Мы хотели бы, чтобы зритель смог поставить себя на место героини. Это первый шаг к пониманию в обществе», – говорит Ирина.

Кроме быта переселенцев, говорит Ирина Харламова, в ходе реализации проекта возникла мысль провести небольшую исследовательскую работу. Был ли в семьях нынешних переселенок опыт переселения в прошлых поколениях, как и почему переживали это их предки?

«Одним из вопросов нашего интервью был вопрос о том, был ли в этих семьях опыт переселения. Многие знают, откуда переехали их предки, но не знают, почему так произошло. Так, одна из наших героинь – переселенка, она знает, что ее семья переехала из Урала, но почему так произошло, не знает. Возможно, если мы будем продолжать этот проект, мы выясним… В идеале, хотелось бы сделать документальный фильм. На мой взгляд, фильм – универсальный канал коммуникации. Книги не все любят читать, выставки не все посещают, а если смонтировать информацию в фильм, есть вероятность большего охвата аудитории», – считает Ирина.

«Переселенец – этот ярлык с негативным посылом»

Сейчас проект Ирины Харламовой – на стадии монтажа. Первыми результатами девушка поделилась на импровизированной презентации в днепровском парке имени Шевченко. Большинство участников мероприятия – выехавшие из зоны АТО. Проект Ирины заинтересовал, давно пора отходить от шаблонного понятия «переселенец», говорит участница презентации Виктория Онищенко.

«Слово «переселенец» мне не нравилось с самого начала. Этот статус – как будто статус инвалидности, статус «особенного человека». Как будто ты какой-то ущербный. Этот ярлык – с негативным посылом. Если ты это принимаешь, то ты будто бы смирился, сложил ласты. Эти внутренние эмоции, если им не давать выход, могут тебя уничтожить изнутри», – сказала Радио Свобода Виктория.

Авторы проекта продолжают собирать истории переселенок, в планах – снять нескольких женщин, живущих в Киеве и на Западной Украине. Мультимедийную выставку планируют на осень.