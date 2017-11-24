Одеса: учасника акції проти забудови Літнього театру заарештували із правом застави

Приморський районний суд Одеси обрав запобіжний захід громадському активісту Сергію Стерненку – учаснику акції 18 листопада проти забудови одеського Літнього театру, який розташовано в історичному ареалі Міського саду.

Як передає кореспондент Радіо Свобода, за звинуваченням «у масових заворушеннях» Стерненка заарештували на 60 діб із правом внесення застави у 600 тисяч гривень.

«Однозначно будемо готувати апеляцію», – повідомив Стерненко, який є юристом за фахом.

Судове засідання тривало близько 5 годин і кілька разів переривалося. Суддя шукав кваліфікованого перекладача з російської на українську. На тому, щоб свідчення, зокрема, очільника поліції Одещини Дмитра Головіна, були надані саме українською мовою наполягав підозрюваний.

«Погано розумію російську, яка є мовою країни-агресора. Генерал Головін – посадовець, має спілкуватися державною мовою», – пояснив Стерненко.

Крім того, він заявив, що вважає справу «абсолютно політизованою».

Напередодні, рішенням того ж Приморського райсуду в Одеському СІЗО на 60 діб було ув’язнено ще одного учасника подій 18 листопада, лідера «Вуличного фронту» Дем’яна Ганула. Йому інкримінують статтю про «масові заворушення».

Будь-яку упередженість щодо активістів в поліції заперечують. «Ніхто нікого не переслідує за активну громадянську позицію. Усі громадяни України рівні перед законом. Мова йде про конкретні правопорушення», – повідомили у прес-службі ГУНП в Одеській області.

18 листопада заздалегідь анонсований мирний протест одеситів проти забудови перетворився на жорстке протистояння з поліцією. Було застосовано сльозогіний газ, піротехніку, каміння. Сторони звинувачують одна одну в «проплачених провокаціях».

У поліції стверджують, що понад 20 поліцейських і нацгвардійців були травмовані, зокрема і поліцейський очільник Дмитро Головін. Він також доручив розпочати службову перевірку, мета якої – надати відповідну правову оцінку діям правоохоронців. «Якщо були помилки та порушення – ми з гідністю їх приймемо, зробимо висновки та покараємо винних», написав Головін на сторінці у Facebook.

Міський сад подарував Одесі Фелікс Дерибас (брат засновника міста Йосипа Дерибаса – ред.). Це сталося на початку ХІХ століття.

У 2016 році депутати Одеської міської ради проголосували за відведення на користь спільного підприємства ділянки в майже 0,4 гекатара на території Літнього саду «для експлуатації та обслуговування торгівельно-розважального центру». Рішення викликало обурення багатьох містян, вони вимагають повернення Літнього театру громаді.