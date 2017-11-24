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24 Листопад 2017, Київ 22:58
Новини | Події

Одеса: учасника акції проти забудови Літнього театру заарештували із правом застави

Громадський активіст Сергій Стерненко на акції проти забудови Літнього театру, 18 листопада 2017 року

Приморський районний суд Одеси обрав запобіжний захід громадському активісту Сергію Стерненку – учаснику акції 18 листопада проти забудови одеського Літнього театру, який розташовано в історичному ареалі Міського саду.

Як передає кореспондент Радіо Свобода, за звинуваченням «у масових заворушеннях» Стерненка заарештували на 60 діб із правом внесення застави у 600 тисяч гривень.

«Однозначно будемо готувати апеляцію», – повідомив Стерненко, який є юристом за фахом.

Судове засідання тривало близько 5 годин і кілька разів переривалося. Суддя шукав кваліфікованого перекладача з російської на українську. На тому, щоб свідчення, зокрема, очільника поліції Одещини Дмитра Головіна, були надані саме українською мовою наполягав підозрюваний.

«Погано розумію російську, яка є мовою країни-агресора. Генерал Головін – посадовець, має спілкуватися державною мовою», – пояснив Стерненко.

Крім того, він заявив, що вважає справу «абсолютно політизованою».

Напередодні, рішенням того ж Приморського райсуду в Одеському СІЗО на 60 діб було ув’язнено ще одного учасника подій 18 листопада, лідера «Вуличного фронту» Дем’яна Ганула. Йому інкримінують статтю про «масові заворушення».

Будь-яку упередженість щодо активістів в поліції заперечують. «Ніхто нікого не переслідує за активну громадянську позицію. Усі громадяни України рівні перед законом. Мова йде про конкретні правопорушення», – повідомили у прес-службі ГУНП в Одеській області.

18 листопада заздалегідь анонсований мирний протест одеситів проти забудови перетворився на жорстке протистояння з поліцією. Було застосовано сльозогіний газ, піротехніку, каміння. Сторони звинувачують одна одну в «проплачених провокаціях».

У поліції стверджують, що понад 20 поліцейських і нацгвардійців були травмовані, зокрема і поліцейський очільник Дмитро Головін. Він також доручив розпочати службову перевірку, мета якої – надати відповідну правову оцінку діям правоохоронців. «Якщо були помилки та порушення – ми з гідністю їх приймемо, зробимо висновки та покараємо винних», написав Головін на сторінці у Facebook.

Міський сад подарував Одесі Фелікс Дерибас (брат засновника міста Йосипа Дерибаса – ред.). Це сталося на початку ХІХ століття.

У 2016 році депутати Одеської міської ради проголосували за відведення на користь спільного підприємства ділянки в майже 0,4 гекатара на території Літнього саду «для експлуатації та обслуговування торгівельно-розважального центру». Рішення викликало обурення багатьох містян, вони вимагають повернення Літнього театру громаді.

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