В Одесі протестують проти побиття активістів

В Одесі 26 червня відбулася акція протесту проти побиття активістів. До неї долучилися кількасот людей.

Коли до мітінгувальників вийшов очільник Одещини Максим Степанов, його зустріли вигуками «Ганьба!». Степанов заявив, що тримає на контролі розслідування по всіх інцидентах, проте учасники протесту його твердження зустріли з сумнівом.

Як повідомляє кореспондент радіо Свобода, після понад години спілкування з активістами Максим Степанов заявив, що «діалог не є конструктивним» і пішов у будівлю ОДА. Частина учасників мітингу зробила спробу прорватися слідом, виникла штовханина.

Кількох делегатів від активістів впустили в будівлю для спілкування з головою області.

Приводом до протесту став напад на представницю екозахисної організації «Зелений лист», члена експертної групи «2 травня» Світлану Підпалу. 24 червня біля її будинку у центрі міста жінку вдарили по голові й ляпнути в обличчя з газового балончика.

Як стверджує радник начальника Головного управління Національної поліції в Одеській області Руслан Форостяк, відкрите кримінальне провадження за статтею 125 (умисне нанесення легких тілесних ушкоджень) Кримінального кодексу України.

20 червня від невідомих постраждав син іншого активіста-еколога – директора національного природного парку «Тузловські лимани» Івана Русєва. Постраждалий Роман Русєв каже, що його вивезли у Дністровські плавні, що у Біляївському районі на Одещині, зв’язали і били. Поліція Одещини також повідомила про слідчі дії.