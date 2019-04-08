Голова Одеської ОДА відмовляється йти з посади

Відсторонений президентом України голова Одеської обласної державної адміністрації Максим Степанов заявив, що Петро Порошенко перевищив повноваження, коли ухвалював відповідне рішення щодо нього. Про це він заявив журналістам 8 квітня після появи відповідного указу на сайті президента.

«Сьогодні десь пару годин тому на сайті президента України з’явився указ щодо мого відсторонення від посади. Це дуже дивний документ, який, на моє переконання, на переконання юристів і навіть будь-якого студента, не має нічого спільного із законодавством України і просто вийшов за повноваження президента, які записані в Конституції», – заявив Степанов.

За його словами, звільнення чи призначення керівників обласних державних адміністрацій виконується президентом, але за поданням Кабінету міністрів України.

Відповідаючи на запитання Радіо Свобода, Степанов уточнив, що йому дійсно пропонували написати заяву про звільнення ще 5 квітня під час візиту президента до регіону.

Указ на сайті голови держави датований 6 квітня, але на сайті він з’явився тільки 8 квітня.

«Мені була пропозиція написати заяву, я відмовився від цієї пропозиції, оскільки в мене не існує власного бажання писати заяву. Ми не вдавалися ні в які пояснення, я сказав, що бажання в мене немає і я нічого писати не буду», – уточнив Степанов.

Він наголосив, що залишається працювати, хоча в.о. обов’язків голови ОДА президент призначив першого заступника Степанова – Сергія Паращенка.

Максим Степанов був призначений головою Одеської ОДА у січні 2017 року. В указі президента про його відсторонення не вказано причини такого рішення.

Рішення про звільнення Степанова з’явилося через тиждень після першого туру виборів президента України, за результатами яких у другий тур виходять шоумен Володимир Зеленський і чинний президент Петро Порошенко.

Згідно із даними ЦВК, президент не переміг у жодному виборчому окрузі в Одеському регіоні – у дев’яти округах переміг Володимир Зеленський, ще у двох – Юрій Бойко.

Степанов заявив, що перший тур виборів президента України в регіоні пройшов вільно і без використання адміністративного ресурсу і висловив переконання, що другий тур також пройде вільно.