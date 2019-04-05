Президент вручив родичам восьми військовополонених сертифікати на квартири – відео

Президент Петро Порошенко вручив 22 нагороди військовополоненим морякам, які були захоплені російськими прикордонниками в листопаді 2018 року. Нагороди отримували родичі полонених - батьки, матері, дружини та навіть діти. Сім моряків отримали ордени Богдана Хмельницького 3 ступеня, чотири – орден «За мужність», а одинадцять – медаль «За військову службу Україні». Президент також вручив родичам восьми військовополонених сертифікати на квартири. Нагородження проходило у військовій гавані поблизу флагману ВМСУ фрегату «Гетьман Сагайдачний» в присутності міністра оборони Степана Полторака, секретаря РНБО Олександра Турчинова, командуючого ВМСУ Ігоря Воронченка та начальника Генерального штабу Віктора Муженка.