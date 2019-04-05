У Порошенка пояснили, чому в його програмі немає «деолігархізацїї»

У виборчому штабі Петра Порошенка відсутність пункту «деолігархізації» у його програмі на другий термін президентства пояснили складністю вимови цього терміну, а також розповіли про наслідки, з якими стикнувся Порошенко, під час спроби запустити цей процес під час першого терміну. Про це йдеться у спецрепортажі програми «Схеми: корупція в деталях» (спільний проект Радіо Свобода та телеканалу «UA:Перший») – «Вперед, на Банкову!».

«Мені важко сказати, чому це пропущене в програмі. Можливо, тому що сам термін, сама ця дефініція суперечливо сприймається суспільством… – пояснив речник виборчого штабу Порошенка Олег Медведєв. – Також ми бачимо, що наслідки деолігархізації для Порошенка виявились серйозними, коли більшість олігархів зараз фактично очолюють опозицію проти нього: політично, структурно, медійно і так далі».

Також речник додав, що саме слово «деолігархізація» складно вимовляти.

Водночас, у команді чинного президента стверджують, що вплив олігархів на економіку країни зменшується, а самого Петра Порошенка вони не вважають олігархом.

«Для нас точно олігархом не є Порошенко, тому що він просто багата людина, обрана президентом України. Олігархи – це ті, хто у незаконний, тіньовий, залаштунковий спосіб намагаються впливати на політичні процеси», – сказав у коментарі «Схемам» Медведєв.

І додав, що, на його думку, в Україні вже з’явилися цілі сектори економіки, де взагалі не існує олігархів та дуже велика конкуренція, наприклад, сфера інформаційних технологій.

Щодо зустрічей Петра Порошенка з Рінатом Ахметовим, а також Віктором Пінчуком, зафіксованих журналістами «Схем», у команді чинного президента не вбачають у цьому нічого поганого: «З моєї точки зору, президент зобов’язаний зустрічатись з різним людьми і коло його спілкування досить широке. Якщо він, наприклад, зустрічався з Рінатом Ахметовим, я не бачу у цьому нічого поганого», – заявив Олег Медведєв.

У грудні 2018-го «Схеми» зафіксували непублічну зустріч Порошенка з Пінчуком.

У 2016-му – фільмували, як кортеж Ахметова відвідував Адміністрацію президента.

​Вперше слово деолігархізація як обіцянка прозвучала з вуст президента Петра Порошенка у 2015-му році: «Ключова позиція, із якої я виходжу – деолігархізація країни. Якщо ми намагаємося побудувати в країні порядок, то вони – хаос», – заявляв тоді Петро Порошенко.