«Схеми» зафіксували непублічну зустріч Порошенка з Пінчуком і Ложкіним

Український олігарх Віктор Пінчук та екс-очільник АП Борис Ложкін зустрічалися з президентом України Петром Порошенком в будівлі його адміністрації в листопаді цього року. Зустрічі з олігархами в Адміністрації визнають лише постфактум, коли їх зафіксували журналісти, бо списки відвідувачів Банкової засекречені. Про це йдеться в матеріалі Михайла Ткача «Таємниця адміністрації президента» у програмі «Схеми: корупція в деталях» (спільний проект Радіо Свобода і телеканалу UA:Перший).

Зустріч відбулася пізно ввечері у будівлі Адміністрації президента. Обидва кортежі бізнесменів майже одночасно приїхали та поїхали з адміністрації.

Віктор Пінчук володіє кількома телеканалами, серед яких СТБ й ICTV. Журналісти дослідили, що у прямий ефір ток-шоу «Свобода Слова» на ICTV президент Порошенко приходив тричі за останній рік. Усі три ефіри стосувалися досягнень президента і позитивних для нього тем: томосу, воєнного стану. «Це – єдине прямоефірне ток-шоу в країні, на яке почав ходити Порошенко за рік перед президентськими виборами», – йдеться в матеріалі «Схем».

​Візит на Банкову у прес-службі Віктора Пінчука не прокоментували.

Так само без коментарів залишили і запит журналістів у прес-службі Бориса Ложкіна. Тільки протягом останніх трьох місяців 2018 року журналісти «Схем» систематично фіксували заїзди його кортежу до Адміністрації президента. Щоразу це відбувалося ввечері. Ложкін навідувався на Банкову у вересні, жовтні й листопаді 2018 року.

Коли Борис Ложкін керував адміністрацією Порошенка, ЗМІ називали його «головним комунікатором» президента з олігархами. Контактувати з ними Ложкін не припинив і після звільнення.

​Так, восени цього року знімальна група «Схем» стала свідком короткої емоційної зустрічі Бориса Ложкіна та бізнесменів братів Суркісів на парковці п'ятизіркового готелю в центрі Києва. У березні 2018 року «Схемам» вдалося зафіксувати Ложкіна у Женеві (Швейцарія) під час зустрічі з олігархами Ігорем Коломойським і Геннадієм Боголюбовим у ресторані п’ятизіркового готелю.

​Журналісти надіслали запит Борису Ложкіну з проханням пояснити, з якою метою бізнесмен, який, зі слів його прес-служби, «більше не займається політикою», і «всі його зустрічі є приватними», регулярно відвідує Адміністрацію президента. У його прес-службі спочатку пообіцяли відповісти, але згодом відмовилися від коментарів.

Аналогічний запит «Схеми» надіслали і в Адміністрацію президента. А також вкотре попросили надати копію журналу відвідувачів.

«Президент України провів зустріч з Віктором Пінчуком і Борисом Ложкіним в рамках підготовки щорічного візиту на Всесвітній економічний форум в Давосі», – пояснили в АП. А копію журналу на запит журналістів вкотре не надали.

Всесвітній економічний форум (ВЕФ) у швейцарському Давосі відбувається щорічно – наприкінці січня. У 2019 році він пройде з 22 по 25 січня 2019 року.

З 2005 року Фонд Віктора Пінчука організовує під час форуму «український сніданок» – ланч-конференцію, що має на меті промотувати Україну й об’єднувати разом українських і міжнародних лідерів.

Сайт Фонду повідомляє, що ключовою частиною заходу цього року була промова президента України Петра Порошенка та дискусія з його участю. Також як спікери виступили міністр закордонних справ Канади Христя Фріланд, перший заступник керівного директора МВФ Девід Ліптон, голова Мюнхенської конференції з безпеки Вольфганг Ішингер, президент Польщі Александр Квасьнєвський (1995–2005), генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен (2009–2014).

У 2017 році Порошенко проігнорував «український сніданок» Пінчука. Тоді журналісти пов’язали цю відмову із публікацією Пінчуком статті у Wall Street Journal, де він закликав піти на «болючі компроміси» з Росією заради завершення конфлікту в Україні.

Раніше цього року «Схеми» стали свідками зустрічей Віктора Пінчука й лідера партії «Батьківщина» Юлії Тимошенко в офісі олігарха. Журналісти програми зафіксували щонайменше дві такі зустрічі пізно ввечері у одному і тому ж місці – у будівлі на Рильському провулку в Києві, що неподалік Софійської площі.

Очільниця партії «Батьківщина» і кандидатка у президенти пояснила «Схемам», що зустрічалася з олігархом, щоб обговорити участь своєї команди у Ялтинській Європейській Стратегії (YES) – міжнародному форумі, який також організовує Фонд Віктора Пінчука в Україні, у Києві.