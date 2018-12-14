Утаємничені візитери Порошенка | «СХЕМИ» №192

Олігархи Ахметов, Коломойський, Пінчук, Фукс, бізнесмени Столар і брати Суркіси – що вони роблять в Адміністрації президента? З ким зустрічаються, що обговорюють, про що домовляються? «Схеми» чотири роки поспіль намагаються дізнатися про ці та інші таємні зустрічі, однак офіційний журнал візитерів Банкової Адміністрація президента під різними приводами не надає. А, отже, спостереження за утаємниченими гостями АП – політиками, олігархами й бізнесменами із сумнівною репутацією – часто є єдиною можливістю для суспільства дізнатися, хто навідується до одного з ключових органів країни і хто може мати вплив на те, як ухвалюються доленосні для держави рішення. Розбирався Михайло Ткач. Програма «Схеми: корупція в деталях» – телевізійна програма журналістських розслідувань. Спільний проект Радіо Свободи і «UA:Перший»