Увечері 12 грудня на майдані Незалежності в Києві зібралося декілька десятків громадських активістів. Вони висловили своє обурення щодо рішення суду про поновлення Романа Насірова на посаді глави Державної фіскальної служби України (ДФСУ). Активісти зазначають, що повернення топ-корупціонерів назад, на державну службу – типова проблема, адже з нею на політичному рівні не готові боротися. Окружний адміністративний суд Києва, який 11 грудня визнав протиправним і скасував розпорядження уряду №35 про звільнення Романа Насірова з посади голови ДФСУ, визначив також суму компенсації чиновнику з боку держави. Уряд планує оскаржити це рішення. Сам Насіров готується зайняти крісло очільника ДФС і, каже, продовжуватиме роботу. Там зазначають, що поки рішення суду не надійшло до них. За даними слідства, Насіров причетний до так званої «газової схеми Онищенка» і впродовж 2015 року ухвалив низку «безпідставних і незаконних рішень» про розстрочення сум платежів з рентної плати за користування надрами для задіяних у схемі компаній на загальну суму понад мільярд гривень.