США не підтримують жодного окремого кандидата у президенти України – Волкер

Сполучені Штати Америки не підтримують жодного окремого кандидата у президенти України, повідомив спеціальний представник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер.

«США не підтримують жодного з кандидатів. Ми дотримуємося принципів і будемо працювати з тим, кого обере український народ», – повідомив Курт Волкер у Twitter.

Повідомлення Волкера ретвітнуло на своїй сторінці у Twitter посольство США в Україні.

Вибори президента України відбулися 31 березня. Явка склала близько 62,8%.

Центральна виборча комісія має оголосити остаточні результати виборів до 10 квітня. Заступник голови ЦВК Євген Радченко повідомив, що офіційні результати першого туру виборів в Україні можуть бути встановлені 7 квітня. Найбільшу кількість голосів, за даними на сайтф ЦВК, набрали Володимир Зеленський (30,24%) та Петро Порошенко (15,95%). Другий тур відбудеться 21 квітня.