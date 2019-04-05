Зеленський не оприлюднюватиме декларацію за 2018 рік до 2-го туру виборів – «Чесно»

Кандидат у президенти України, шоумен Володимир Зеленський не оприлюднюватиме декларацію за 2018 рік до другого туру виборів 21 квітня. Про це повідомляє рух «Чесно», якому штаб Зеленського надіслав відповідь на листа з проханням внести дані в декларацію про доходи за минулий рік.

«Декларація Володимира Зеленського за 2018 рік буде подана у межах строків, встановлених чинним законодавством, та оприлюднена у відповідності до чинного законодавства», – йдеться у відповіді прес-служби.

Ініціатива з громадського контролю прозорості, підзвітності та відкритості політиків та політичних партій «Чесно» раніше закликала кандидата в президенти України Володимира Зеленського оприлюднити декларацію про доходи за 2018 рік. Активісти наполягали, що оприлюднення такої інформації вкаже на «готовність до прозорості та підзвітності перед українським суспільством» з боку Володимира Зеленського.

Володимир Зеленський як кандидат у президенти декларував свої доходи за 2017 рік, оскільки виборча кампанія стартувала 31 грудня 2018 року, а обов’язковим є декларування статків за попередній рік.

Опонент Зеленського в другому турі виборів Петро Порошенко задекларував доходи за 2018 рік, оскільки цього від нього вимагає закон.