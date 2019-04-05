Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
05 Квітень 2019, Київ 21:33
Новини | Політика

Зеленський не оприлюднюватиме декларацію за 2018 рік до 2-го туру виборів – «Чесно»

Кандидат у президенти України, шоумен Володимир Зеленський

Дивитись коментарі

Кандидат у президенти України, шоумен Володимир Зеленський не оприлюднюватиме декларацію за 2018 рік до другого туру виборів 21 квітня. Про це повідомляє рух «Чесно», якому штаб Зеленського надіслав відповідь на листа з проханням внести дані в декларацію про доходи за минулий рік.

«Декларація Володимира Зеленського за 2018 рік буде подана у межах строків, встановлених чинним законодавством, та оприлюднена у відповідності до чинного законодавства», – йдеться у відповіді прес-служби.

Комік і актор Володимир Зеленський відразу піcля зйомки для серіалу «Слуга народу», де він грає роль президента України Василя Голобородька. Київ, 6 березня 2019 року
ДИВІТЬСЯ ТАКОЖ:

Радіо Свобода Daily: Журналісти «Слідства.Інфо» повідомили, що знайшли у Зеленського незадекларовану віллу в Італії

Ініціатива з громадського контролю прозорості, підзвітності та відкритості політиків та політичних партій «Чесно» раніше закликала кандидата в президенти України Володимира Зеленського оприлюднити декларацію про доходи за 2018 рік. Активісти наполягали, що оприлюднення такої інформації вкаже на «готовність до прозорості та підзвітності перед українським суспільством» з боку Володимира Зеленського.

Володимир Зеленський як кандидат у президенти декларував свої доходи за 2017 рік, оскільки виборча кампанія стартувала 31 грудня 2018 року, а обов’язковим є декларування статків за попередній рік.

Опонент Зеленського в другому турі виборів Петро Порошенко задекларував доходи за 2018 рік, оскільки цього від нього вимагає закон.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG