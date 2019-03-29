Радіо Свобода Daily: Журналісти «Слідства.Інфо» повідомили, що знайшли у Зеленського незадекларовану віллу в Італії

Зеленський і його вілла

Українські журналісти з групи «Слідство.Інфо» стверджують, що політик-новачок Володимир Зеленський має 15-кімнатну віллу в Італії. Про це майно Зеленський не повідомив у декларації про активи, яку подав у січні, коли став кандидатом на посаду президента України. Журналісти повідомили, що 41-річний шоумен заплатив італійській компанії 3,8 мільйона євро в 2017 році за розкішний будинок, розташований приблизно за 600 метрів від пляжу в Форте-дей-Мармі. У «Команді Зеленського» у Facebook назвали публікацію «фейком» і «намаганням дискредитувати» кандидата.

Далі коротко:

Суд передав арештоване майно судді-втікача Януковича Віктора Татькова в управління Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

Британська телерадіомовна корпорація BBC вибачилась перед президентом України Петро Порошенком через статтю про нього і заплатить йому компенсацію. Якою саме буде сума відшкодування – не вказано. Вибачення стосується статті про нібито оплату президентом зустрічі з президентом США Дональдом Трампом.

Рада директорів Swedbank ухвалила рішення звільнити президента банку Бірґіт Боннесен після повідомлень у засобах інформації про схеми відмивання грошей, насамперед пов’язані з відділеннями фінансової установи в країнах Балтії.

Вакарчук: #ГолосуюНепоПриколу

Уже другу добу соцмережі обговорюють заклик українського музиканта і громадського діяча Святослава Вакарчука голосувати «не по приколу». «Дорогі українці, майбутнє не можна виграти в лотерею. Майбутнє – це не прикол. Його здобувають відважні, але й відповідальні. Майбутнє, як і доля країни, в наших руках. Давайте не підведемо тих, для кого свобода і гідність – не пусті слова, а омріяна мета, за яку вони віддавали найдорожче», – звернувся до українців Вакарчук. Повний текст читайте за лінком.

Скільки витрачають кандидати у «Фейсбуці»

«Фейсбук» дозволяє кожному користувачеві переглянути рекламні кампанії у соцмережах, які вели кандидати в президенти України. Хто з кандидатів витрачає на роботу з молоддю найбільше? В кого найбільша армія бот-прихильників? І хто купує рекламу в російських рублях?відповіді на всі питання – тут.

Обережно! Можливий підкуп

Чим ближче до виборів, тим відчайдушніше кандидати в президенти намагаються завоювати серця електорату. Однак не всі з них грають за правилами. Подарунки, безкоштовний концерт, ремонт у під’їзді? Радіо Свобода підготувало інструкцію, яка допоможе визначити, чи намагаються вас підкупити кандидати в президенти.

Не дайте себе одурити!

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