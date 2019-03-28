BBC вибачилася перед Порошенком і заплатить йому компенсацію

Британська телерадіомовна корпорація BBC вибачилась перед президентом України Петро Порошенком через статтю про нього і заплатить йому компенсацію.

«Ми приносимо вибачення панові Порошенку за завдану шкоду і згодні відшкодувати йому збитки і судові витрати», – йдеться в заяві BBC.

Якою саме буде сума відшкодування – не вказано.

Вибачення стосується статті про нібито оплату президентом України Петром Порошенком зустрічі з президентом США Дональдом Трампом.

«У нашій новинній програмі «News at Ten», а також у статті, оприлюдненій онлайн 23 травня 2018 року, ми неправильно стверджували, що президент України Петро Порошенко здійснив або дозволив здійснити корупційну/незаконну оплату у розмірі 400 тисяч доларів особистому юристу Дональда Трампа Майклу Коену, щоб раніше узгоджена коротка зустріч між паном Порошенком і президентом Трампом була розширена у більш суттєві переговори. Ми вважали, що у цих публікаціях було зроблено менш серйозне ствердження, спрямоване на адресу пана Порошенка, але з огляду на те, що Високий суд дійшов висновку, що це твердження було представлене у викладеному вище ключі, ми раді визнати, що це твердження було хибним», – заявив юрист BBC.

23 травня 2018 року журналісти BBC оприлюднили статтю під назвою «Юристу Трампа «Україна заплатила» за організацію зустрічі в Білому Домі». У тексті йшлося, що адвокат Трампа Майкл Коен отримав щонайменше 400 000 доларів за організацію першої зустрічі між президентом України Петром Порошенком і президентом США Дональдом Трампом у червні 2017 року.

Адвокати президента України у позові від 3 вересня 2018 року переконували, що через публікацію Порошенко «зазнав серйозної репутаційної шкоди, пережив суттєвий стрес та збентеження». Крім того, вона завдала збитків не тільки іміджу президента України, а і його репутації політика та підприємця.

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На попередньому слуханні Високого суду в Лондоні в лютому суддя визнав, що адвокати президента України Петра Порошенка мають достатні аргументи для судового розгляду скарги.

Після цього ВВС видалила статтю.