Порошенко подав позов проти BBC – підтвердження від суду

Суд королівської лави Високого суду Англії та Уельсу надіслав на запит Радіо Свобода деталі позову Петра Порошенка проти британського суспільного мовника BBC.​

Згідно з документом, позов стосується статті, яку опублікував відповідач (тобто BBC) від 23 травня 2018 року під назвою «Юристу Трампа «Україна заплатила» за організацію зустрічі в Білому Домі». Статтю прочитали «мільйони читачів в цій країні і за її межами».​

ФОТОГАЛЕРЕЯ: Судовий позов президента Порошенка проти компанії BBC

В статті журналіст стверджує, що юрист президента Сполучених Штатів Дональда Трампа Майкл Коен отримав як мінімум 400 тисяч доларів за те, що влаштував зустріч президента Петра Порошенка з Трампом. Автор посилається на свої джерела в Києві, «наближені до причетних до справи».

Ця публікація свого часу спричинила помітну реакцію в українському суспільстві, а сам Коен заперечив наведену в ній інформацію.

Також у позові наведено розшифровку з програми вечірніх новин на каналі BBC One, де кореспондент Пол Вуд повторив ці твердження.

Як стверджує сторона позивача, президент Порошенко «зазнав серйозної репутаційної шкоди, пережив суттєвий стрес та збентеження», крім того, публікація завдала збитків не тільки іміджу президента України, а й його репутації політика та підприємця.

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Окремий акцент укладачі позову зробили на тому, що за президентства Порошенка були створені антикорупційні органи, зокрема НАБУ.

Представники президента України вимагають від суду зобов’язати BBC визнати зміст публікації неправдивим, утриматись від подальшого оприлюднення аналогічних матеріалів, компенсувати збитки, завдані наклепом, а також судові видатки.

Інтереси Порошенка представляє британська юридична компанія Atkins Thompson. Позовна заява датується 3 вересня 2018 року.