«Бі-Бі-Сі» видалило статтю про Порошенка до рішення суду

Служба «Бі-Бі-Сі» видалила статтю про нібито оплату президентом України Петром Порошенком зустрічі з президентом США Дональдом Трампом до рішення суду, повідомила прес-служба компанії у коментарі «Громадському телебаченню». Адвокати президента України вимагають від суду зобов’язати «Бі-Бі-Сі» визнати зміст публікації неправдивим.

«Ми вирішили видалити статтю з нашого веб-сайту на час очікування результату», – йдеться у повідомленні.

Також у «Бі-Бі-Сі» вважають, що «діяли в інтересах суспільства і будуть продовжувати захищати цю справу».

23 травня 2018 року журналісти оприлюднили статтю під назвою «Юристу Трампа «Україна заплатила» за організацію зустрічі в Білому Домі». У тексті йшлося, що адвокат Трампа Майкл Коен отримав щонайменше 400 000 доларів за організацію першої зустрічі між президентом України Петром Порошенком і президентом США Дональдом Трампом у червні 2017 року.

Адвокати у позові від 3 вересня 2018 року переконують, що через публікацію Порошенко «зазнав серйозної репутаційної шкоди, пережив суттєвий стрес та збентеження». Крім того, вона завдала збитків не тільки іміджу президента України, а і його репутації політика та підприємця.

На попередньому слуханні Високого суду у Лондоні в лютому суддя визнав, що адвокати президента України Петра Порошенка мають достатні аргументи для судового розгляду скарги.