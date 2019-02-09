Суддя у Лондоні каже, що у Порошенка є підстави для звинувачення Бі-Бі-Сі у наклепі, судовий процес попереду

На попередньому слуханні Високого суду у Лондоні суддя визнав, що адвокати президента України Петра Порошенка мають достатні аргументи для судового розгляду скарги на Британську телерадіомовну корпорацію (Бі-Бі-Сі) про наклеп.

Звинувачення стосуються репортажу Бі-Бі-Сі, що вийшов у теленовинах 23 травня 2018 року, а також у вигляді статті на інтернетному сайті BBC News англійською мовою.

Заголовок інтернетної статті, яка зараз недоступна, повідомляв: «Юристу Трампа «Україна заплатила» за влаштування переговорів у Білому домі».

У повідомленні було сказано, що посередники, які працювали для українського лідера, дали Майклу Коену $400 тисяч за те, щоб гарантувати президенту Петру Порошенку переговори з президентом США Дональдом Трампом у Вашингтоні у червні 2017 р.

Правники, які представляють президента Порошенка, заявили на слуханні 7 лютого, що репортаж повністю неправдивий, бо створює враження причетності українського керівника до корупційних дій, що він відкидає.

Повідомлення Бі-Бі-Сі посилалося на неназвані джерела у справі Майкла Коена, колишнього особистого адвоката Дональда Трампа, якого суд у США покарав трирічним ув’язненням за незаконні оплати, неправдиві свідчення та ухилення від податків.

Суддя бачить проблему

Правники Британської телерадіомовної корпорації стверджували на слуханні, що у репортажі кореспондентів Бі-Бі-Сі прямо не вказано на те, що сам Порошенко причетний до можливого хабаря.

Але сторона українського президента доводила, що репортаж Бі-Бі-Сі підводив аудиторію до думки, що Порошенко особисто міг знати, або навіть розпорядитися про виплату, як там йшлося, 400 тисяч доларів США Майклу Коену.

Звинувачення у корупції, хоч і не висловлене відкрито, є загальним висновком, який глядач/читач отримує з публікації в цілому

На думку лондонського журналіста Берні Тора, який стежить за справою, суддя Метью Ніклін погодився з вагомістю претензій, висловлених правниками Петра Порошенка.

«Звинувачення у корупції, хоч і не висловлене відкрито, є загальним висновком, який глядач/читач отримує з публікації в цілому. Це очевидний підтекст, що постає з репортажу про обставини плати панові Коену», – цитує слова судді Берні Тор.

Суддя має оголосити дати подальшого розгляду справи про те, чи був репортаж Бі-Бі-Сі наклепом.