Суд передав арештоване майно оточення судді-втікача Татькова в управління АРМА

Подільський районний суд Києва задовольнив клопотання слідчих управління спецрозслідувань Генпрокуратури про передачу майна оточення судді-втікача, колишнього очільника Вищого господарського суду України часів Януковича Віктора Татькова до управління Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (скорочено – АРМА). Відповідне рішення Подільський районний суд Києва ухвалив 28 березня.



Йдеться про численне елітне нерухоме майно в Україні, оформлене на родичів та довірених осіб судді-втікача Віктора Татькова, яке нині арештоване в рамках кримінального провадження. Зокрема, до управління АРМА передано 143 об’єкти нерухомості: два комерційних приміщення, 66 квартир та 42 машиномісця у ЖК «Новопечерські липки»; 14 квартир, 4 гаражі та 14 машиномісця у селищі Плюти та квартира в Ірпені (Київська обл.).

Тепер, згідно з ухвалою суду, це майно має бути передане до управління АРМА. «Ми клопотали про передачу цього майна в АРМА, щоби вони розпоряджалися. Тепер вони мають оголосити конкурс, віддати управителю цього майна і, відповідно, кошти від його управління мають надходити в державу», – повідомив начальник управління спеціальних розслідувань Генпрокуратури Сергій Горбатюк.

За даними Генпрокуратури, тривалий час близькі до екс-судді люди отримували дохід від здачі вказаного майна в оренду в розмірі близько 8 мільйонів гривень щомісяця. «В більшості це майно передано в оренду. За попередніми даними, щомісячно приносить близько 8 мільйонів гривень доходу здача в оренду цих приміщень», – каже Горбатюк.

Наприкінці 2018 року Генпрокуратура звернулася до суду з аналогічним клопотанням про передачу арештованого нерухомого майна оточення Віктора Татькова в управління новоствореного Нацагентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів. Однак тоді Подільський районний суд Києва в цьому відмовив, пославшись на те, що треба з’ясувати позицію формальних власників арештованої нерухомості.



Уперше про елітну нерухомість оточення Віктора Татькова «Схеми» повідомили ще півроку тому – влітку 2018 року в розслідуванні «Багатий світ» судді-втікача Віктора Татькова.

Тоді журналісти виявили близько сотні об’єктів в Україні та з десяток в Іспанії, записаних на його родичів і незаможних друзів.

Віктор Татьков за часів президентства Віктора Януковича очолював Вищий господарський суд України, де ставили останню крапку в суперечках навколо майна та бізнесу. Від жовтня 2016-го Татькова офіційно підозрюють у втручанні у діяльність судових органів та роботу автоматизованої системи документообігу суду. За версією Генпрокуратури, він фактично підпорядкував собі систему ухвалення судових рішень.

Сам Татьков тепер переховується від українського правосуддя за кордоном: спочатку лікувався у Німеччині, а згодом перебував у Австрії, де навіть попросив політичного притулку.

Раніше «Схеми» виявили у родини судді Татькова в Іспанії 60 гектарів землі та півдесятка апартаментів.