«Схеми» знайшли у родини судді Татькова в Іспанії 60 гектарів землі та півдесятка апартаментів

Родина екс-голови Вищого господарського суду Віктора Татькова, якого розшукують в Україні, володіє 62 гектарами землі та чотирма апартаментами на півдні Іспанії. Про ці раніше невідомі активи журналісти програми «Схеми: корупція в деталях» (спільний проект Радіо Свобода і телеканалу «UA:Перший») розповіли у розслідуванні «Дон Татьков і його Familia».

​Вперше про елітну нерухомість оточення Віктора Татькова «Схеми» показали ще півроку тому в розслідуванні «Багатий світ» судді-втікача Віктора Татькова. Тоді журналісти виявили близько сотні об’єктів нерухомості в Україні та з десяток в Іспанії, записаних на його родичів і незаможних друзів.

Зараз журналістам вдалося встановити, що родині Татькова належить також 62 гектари землі в муніципалітеті Міхас іспанської провінції Малага. Відповідно до документів з офіційного реєстру, ця земля записана на фірму Vebelle Royal, власницею якої є Зоя Татькова – колишня дружина судді.

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​​У середньому вартість землі в цьому регіоні стартує від 30 тисяч євро за гектар, оцінює ріелтор в Іспанії Алан Хабалов. За його словами, ця земля має сільськогосподарське призначення.

«Це місце непогане, тому що воно знаходиться близько до магістралі. І воно знаходиться ще в тій зоні, де розташовані гольф-поля. Ці гольф-поля мають свою затребуваність. Тому що на гольф-поля приїжджають англійці. Це завжди грошове місце, – розповідає Алан. – Відповідно до цінника, виходячи з середньої вартості, ця земля може коштувати до 2 мільйонів».

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​Зоя Татькова працювала викладачкою в Донецькому національному університеті. І очолювала донецьке відділення Національної школи суддів до його ліквідації – за даними «Схем», там вона отримувала 10-12 тисяч гривень зарплати.

Сама Татькова підтвердила «Схемам», що раніше мала компанію в Іспанії, але продала. Кому – не відповіла. Водночас інформацію про 60 гектарів землі, якою, згідно іспанського реєстру, володіє оформлена на неї фірма, назвала помилкою.

«Можна вигадати все, що завгодно. Це помилка якась. Не може такого бути. Фірми, може бути, вже інші власники придбали. Ви зрозумійте, що все продано. Була мрія сімейна, я з донькою, зятем, дітьми. Хотіла би жити в Іспанії. Як будь-яка людина. Але я живу зараз де? Під обстрілами у Донецьку».

Також Зоя Татькова відхрестилась від будь-яких зв’язків із колишнім чоловіком.

Водночас «Схеми» також виявили, що її і, відповідно, судді Віктора Татькова донька, 38-річна Олена, володіє чотирма апартаментами у іспанському регіоні Малага. Через фірму ІBEROGLOBAL INVESTMENTS 2000, зареєстровану на її ім’я.

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​Одна із цих квартир знаходиться у комплексі Hercules, ще дві – в комплексі Aloha Playa, а остання – на березі Середземного моря, у будівлі LA PERLA PLAYA.

​«Доходи доньки Татькова Олени викликають сумнів у спроможності самостійно купувати нерухомість, тим паче на підвні Іспанії. Так, за даними джерел «Схем» у податкових органах, починаючи з 1998 року, офіційно вона не заробила в Україні і мільйона гривень», – йдеться в розслідуванні.

«Схеми» звернулися за коментарем до Олени Татькової, але вона не відреагувала на дзвінки і повідомлення журналістів.

Адвокат самого Татькова Павло Попков обіцяв передати своєму підзахисному питання «Схем» щодо джерел походження коштів на придбання його родиною елітного іспанського майна. Але до ефіру відповіді не надійшло.

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Віктор Татьков за часів президентства Віктора Януковича очолював Вищий господарський суд України, де ставили останню крапку в суперечках навколо майна та бізнесу. Від жовтня 2016-го Татькова офіційно підозрюють у втручанні у діяльність судових органів та роботу автоматизованої системи документообігу суду. За версією Генпрокуратури, він фактично підпорядкував собі систему ухвалення судових рішень. Нині його також підозрюють у створенні злочинної організації, відмиванні коштів та привласненні майна.

Сам Татьков тепер переховується від українського правосуддя за кордоном: спочатку лікувався у Німеччині, а згодом перебував у Австрії, де навіть попросив політичного притулку.