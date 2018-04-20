Суддя Татьков: політичний біженець чи втікач від правосуддя?

Австрія – один з улюблених європейських напрямків українських можновладців та політиків, коли мова заходить про «план Б» – тобто місце, де можна облаштувати своє життя на випадок політичної турбулентності чи кримінального переслідування в Україні. Більше того, Україна цього року увійшла до топ-10 країн, вихідці з яких просять у влади Австрії політичного притулку. Такі дані озвучили у Федеральному відомстві у справах іноземців та біженців (BFA). Банківська система та ринок нерухомості у Відні дозволяють надійно інвестувати свої гроші, зароблені на українцях, в тому числі, сумнівним шляхом.

Цього тижня стало відомо, що колишній суддя часів Віктора Януковича Віктор Татьков, якого розшукують українські правоохоронці, аби притягнути до відповідальності, попросив політичний притулок в Австрії.

Хто такий суддя Татьков? Що йому інкримінують українські правоохоронці? І чи запит на політпритулок в Австрії допоможе йому уникнути правосуддя? З’ясовували журналісти програми «Схеми» (спільний проект Радіо Свобода і телеканалу UA: Перший).



Хто такий Татьков?

Віктор Татьков – відомий суддя часів Януковича. На момент його президентства Татьков очолював Вищий господарський суд України, який ставить остаточну крапку в суперечках щодо майна та бізнесу.

«Татьков був дуже знаковою фігурою в українському ресурсно-владному розподільному механізмі, – згадує адвокат Віталій Титич, керуючий партнер адвокатського об'єднання «Віталій Титич і партнери». – Зокрема, той механізм, який сформувала група Януковича і його прихильників. У цій групі Татьков відповідав за дуже важливий напрямок, який досі недооцінений взагалі, – це контроль за економікою країни через Вищий господарський суд».

Саме адвокат Віталій Титич після Революції гідності був ініціатором звернення до правоохоронців щодо ймовірних фактів злочинів керівництва Вищого господарського суду України, в тому числі, судді Татькова.

«Слідство встановило понад 40 тисяч втручань в автоматичну систему розподілу», – каже Титич.

Втеча до Австрії

Нині Генпрокуратура офіційно підозрює екс-голову Вищого господарського суду у втручанні в діяльність судових органів з використанням свого службового становища та незаконному втручанні в роботу автоматизованої системи документообігу суду.

Але за лічені тижні до оголошення підозри Татьков виїхав із України. Спершу до Польщі, а згодом – до Австрії.

Начальник департаменту спеціальних розслідувань ГПУ Сергій Горбатюк підтверджує, що після того, як Верховна Рада звільнила суддю Татькова за порушення присяги, він одразу виїхав за кордон і з того часу не повертався в Україну.

У департаменті, який два роки веде це розслідування, не виключають, що це могло статися через витік інформації. Зараз підрозділ, який очолює Горбатюк, домагається повернення Татькова в Україну – для того, щоб передати його в руки правосуддя.

Для цього слідчі у березні звернулись до суду для обрання Татькову запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, що стало би початком процедури екстрадиції. Але суд відмовив.

Утім, головною новиною стало те, що Віктор Татьков попросив владу Австрії про надання йому політичного притулку. Про це стало відомо саме з ухвали Печерського районного суду Києва від 29 березня 2018 року.

«Заява про надання політичного притулку, на мою думку, є нічим іншим, як намаганням уникнути екстрадиції до України або хоча би виграти час», – вважає Сергій Горбатюк.

Захисник Віктора Татькова Павло Попков говорити з журналістами на цю тему не захотів.

«Я не уповноважений це ніяк коментувати. І тому я вам нічого з цього приводу не скажу», – коротко відповів телефоном він.

Що дає запит на політичний притулок?

За даними «Схем», отриманими від джерел у правоохоронних органах, Віктор Татьков вже звертався за політичним притулком в іншій країні – Німеччині, у 2016 році, але отримав відмову. Тепер, схоже, вирішив пошукати прихистку в Австрії.

На що розраховують політики, чиновники і судді, які в Україні фігурують у кримінальних справах за серйозними звинуваченням, коли тікають закордон?

Адвокат Ігор Фомін, керуючий партнер адвокатського об'єднання «Фомін і партнери», пояснює: законодавство України поширюється тільки на її територію. Якщо особа, яка має бути притягнена до кримінальної відповідальності в Україні, перебуває поза її межами, то діють уже норми міжнародного права.

«У цих випадках одним зі способів захисту від екстрадиції є захист, пов’язаний із тим, що кримінальне переслідування відбувається не з юридичних, а з політичних мотивів. У цьому випадку особи звертаються за політичним притулком», – пояснює Фомін.

Ігор Фомін – адвокат із чималим досвідом консультування саме з цих питань. Два його відомих клієнти, які успішно отримували статус політичних біженців за кордоном, – це колишній міністр економіки ще з уряду Юлії Тимошенко Богдан Данилишин і міністр фінансів уряду Миколи Азарова Юрій Колобов.

Фомін каже: після подачі документів на статус біженця зазвичай минає доволі тривалий час, перш ніж влада виносить своє рішення.

«Таку заяву розглядатимуть не менше року. Про це каже практика інших моїх справ, які я вів в інших країнах», – зазначив адвокат.

Отже, поки українські правоохоронці домагаються повернення колишнього голови Вищого господарського суду Віктора Татькова в Україну, в австрійській столиці він облаштовує своє життя – в очікуванні на рішення про надання політичного притулку. А це може затягнутись надовго.

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