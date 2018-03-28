«Козирний валет» Миколи Мартиненка (розслідування)

У січні 2018 року Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура України закінчили досудове розслідування стосовно дій колишнього народного депутата Миколи Мартиненка. Йому та його захисникам надали доступ до матеріалів кримінального провадження за фактом заволодіння коштів двох державних підприємств «НАЕК «Енергоатом» та «Східний гірничо-збагачувальний комбінат». Сам екс-парламентар підозрюється у вчиненні злочинів одразу за чотирма статтями. Але прокурор, що доводитиме вину Мартиненка в судах, через свою роботу може і сам понести відповідальність. У найближчий четвер, 29 березня, Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів визначатиметься щодо його дисциплінарного проступку.

Журналісти виявили, що доля прокурора наразі в руках одного з керівників цієї кваліфкомісії Віктора Шемчука, що може і сам бути потенційно зацікавлений посприяти Мартиненку. Він одночасно є і доповідачем щодо проступку прокурора, і свідком у справі щодо розкраданні коштів «Енергоатому». Шемчук, як стало відомо «Схемам», причетний до фінансової операції на суму 250 тисяч євро з офшорною компанією, підконтрольною Мартиненку. А його дружина була розпорядником коштів іншої фірми, на чий рахунок і осіла ця чверть мільйона євро. Про свідків, грошові операції та ймовірний тиск на прокурорів у так званій справі Мартиненка – у матеріалі програми «Схеми» (спільний проект Радіо Свобода та телеканалу «UA:Перший»).

У порядку денному Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів на 29 березня 2018 року значиться: «розгляд висновку про наявність дисциплінарного проступку прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури ГПУ за результатами розгляду дисциплінарної скарги адвоката Бойка П.А. Доповідач: заступник голови Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів Шемчук В.В.».

Подібних «доган», як це між собою називають прокурори, там ще кілька. Утім, редакція звернула увагу саме на цей випадок. Адже прокурор Андрій Перов, який начебто вчинив «дисциплінарний проступок», є обвинувачем у справі щодо Миколи Мартиненка. Скарга на прокурора – від адвоката Мартиненка Петра Бойка. А той, хто розглядав цю скаргу і в найближчий четвер виступить з висновком щодо неї – заступник голови комісії Віктор Шемчук, який також є свідком у справі проти Миколи Мартиненка і його колишнім соратником.

Підставою для скарги на прокурора, а в майбутньому і розгляду комісією, стало засідання Солом'янського суду наприкінці 2017 року. Того дня суддя Людмила Кізюн задовольнила клопотання захисту Миколи Мартиненка і скасувала для екс-парламентаря обов'язок здати документи для виїзду за кордон. Тобто він отримав можливість вільно виїздити за межі країни.

Ось що написала у своєму блозі на «Цензор.нет» журналістка Ірина Салій про фінальну частину цього засідання: «...прокурор не дослухав до кінця і вийшов, грюкнувши дверима».

«Аж штукатурка посипалася. Така поведінка прокурора... це неадекватна реакція. Якби ми так, адвокати, демонстрували відношення кожного разу, як програвали справу в суді, ну розумієте... залишались би без свідоцтва. Це було неетично, це було некрасиво», – каже адвокат Мартиненка Петро Бойко.

Саме він вирішив поскаржитися у Кваліфікаційно-дисциплінарну комісію на прокурора Перова через неповагу до суду. «Прокурор повинен бути об’єктивним, а не мати якісь свої власні емоції і керуватися такими революційними мотивами. Я був свідком, я був учасником цього процесу, і я маю право на цю реакцію, і я зробив цю заяву», – додав Петро Бойко.

Начальник четвертого відділу управління процесуального керівництва та безпосередній керівник Перова Роман Симків слова адвоката спростовує.

«Після того, коли прокурор почув, яке рішення ухвалили, він пішов на інше судове засідання, оскільки поспішав. Обов'язку в Перова не було такого, щоб чекати завершення судового засідання, і не його провина, що було відкрите вікно і там був протяг. Але суддя зачитуючи рішення, ми переслуховували диск, навіть не зробила якоїсь паузи, хоча вона мала би це зробити і відмітити, що от була така неповага до неї проявлена, звернути увагу присутніх на це і щоб це було зафіксовано на звукозаписі. І вона цього не зробила», – пояснив у коментарі «Схемам» дії свого підлеглого Роман Симків.

Більше того, за словами Симківа, висновок про наявність дисциплінарного проступку у діях прокурора Перова ґрунтується виключно на поясненнях двох інших адвокатів Мартиненка та одній публікації у ЗМІ, без заяви самої судді. Саме тому Симків вважає, що це є тиском на прокурорів у справі. Адже спочатку одна така «догана» записується в особову справу прокурора, а вже дві – дорівнюють його звільненню з органів прокуратури.

«На мою думку, на даний час скарга не несе якогось підтвердження порушення, а спрямована виключно з метою тиску на прокурора Перова, який бере участь у більшості засідань у кримінальному провадженні, що стосується Мартиненка, і є найбільш кваліфікованим прокурором, який входить до групи прокурорів. На мою думку, те, що саме зараз, коли справа має передаватись до суду, виникла така скарга і таке рішення заступника Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії – це показово, щоб продемонструвати, який Мартиненко впливовий. На одному з засідань в апеляційному суді міста Києва Мартиненко сказав таку фразу, що прокурори рано чи пізно будуть звільнені», – додає він.

​Доповідач чи свідок?

У цій історії простежується один важливий момент, який може бути пов’язаним із появою скарги на прокурора. Йдеться про Віктора Шемчука, який розглядав цю скаргу і зрештою підготував до розгляду Кваліфікаційно-дисциплінарною комісією висновок про те, що дисциплінарний проступок з боку прокурора Перова таки був. Шемчук – заступник голови цієї самої комісії.

Але не тільки. Він також є свідком у справі заволодіння коштами «Енергоатому».

«Скажу лише, що він досить є важливим свідком, оскільки були певні фінансові операції компанії BRADCREST INVESTMENTS S.A., підконтрольної Мартиненку, пов'язані саме з ним. Тому він не випадково став свідком у цьому кримінальному провадженні. У нас є всі документи, які це доводять, і в суді ми, після того, як справу передамо, будемо однозначно викликати Шемчука як свідка», – зазначив прокурор Роман Симків.

Згідно з офіційними даними НАБУ, протягом 2008-2012 років державний «Енергоатом» підписав кілька контрактів з чеською фірмою Škoda JS за завищеними цінами. Після чого чеська компанія переказувала на рахунки панамського офшору BRADCREST INVESTMENTS S.A. «відсотки» на загальну суму в 6,4 мільйона євро. Бенефіціарним власником цієї компанії, за інформацією детективів, є Микола Мартиненко.

Як вдалося дізнатись «Схемам», протягом червня 2010 року (у цей час, згідно з офіційним слідством, підписувались контракти з чеською Škoda JS) саме з рахунків BRADCREST INVESTMENTS S.A. були переказані 250 тисяч євро на рахунок іншої офшорної компанії UKRAINE SPIRIT INC з Британських Віргінських островів. Відомості про це можна знайти і у відкритих джерелах – зокрема у реєстрі судових рішень.

У вересні 2017 року детективи НАБУ просили Солом'янський районний суд надати дозвіл на ознайомлення з документами із латвійського банку SC REGIONALA INVESTICIJU BANKA щодо переказу грошей з рахунку однієї офшорки на рахунок іншої. І такий дозвіл надала їм вже згадана слідчий суддя Людмила Кізюн.

Але що цікаво, причетний до цієї фінансової операції Віктор Шемчук, який нині є заступником голови Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів. А тоді, у 2010-му, він був народним депутатом фракції блоку «Наша Україна – Народна самооборона», яку в той час очолював Микола Мартиненко.

UKRAINE SPIRIT INC

Як стало відомо «Схемам», саме в цей час шукав гроші на фінансування участі української команди у чемпіонаті в США Віктор Шемчук. Адже, крім депутатства, за його плечима – президентство у Федерації водно-моторного спорту України.

Ось у колонці видання «Цензор.нет» ще за 2009 рік йдеться про те, як Шемчук залучав гроші від різних спонсорів.

І, схоже на те, що гроші таки вдалося знайти. У 2011 році про участь української команди з такою ж назвою, як і у вищезгаданої офшорної компанії з Віргінських островів, тільки у перекладі, «Українських дух» розповідали в новинах:

«Екіпаж «Чайка» і човен під номером 55 Віктора Шемчука запам’ятаються всім учасникам гонки. Ці дві команди проекту «Український дух» стали першими у своїх класах», – йшлося тоді в ефірі телеканалу «Інтер».

За інформацією «Схем», 250 тисяч євро, які отримала на свій латвійський рахунок UKRAINE SPIRIT INC, і були тими коштами, які шукав на фінансування участі української команди в міжнародних змаганнях Шемчук.

Більше того, з’ясувалося, що розпорядником коштів офоршної компанії UKRAINE SPIRIT INC є дружина Віктора Шемчука Наталія. Це, зокрема, підтвердили «Схемам» у прес-службі НАБУ: «У матеріалах кримінального провадження наявні документи, згідно з якими, дружина вказаної у запиті особи … є дійсним отримувачем вигоди юридичної особи «UKRAINE SPIRIT INC.».

До слова, Віктор Шемчук і нині головує у Федерації водно-моторного спорту. Його прізвище зазначене в офіційному календарі змагань спортивної організації на 2018 рік.

Віктор Шемчук встиг попрацювати за трьох президентів на високих державних посадах. За часів Ющенка був постійним представником президента в Автономній Республіці Крим, згодом виконував обов'язки генерального прокурора. За часів Януковича очолював Львівську обласну державну адміністрацію. Тепер, за президентства Порошенка, є заступником голови комісії, яка визначає, чи достатній фах у претендентів на звання прокурора, призначає для них дисциплінарну відповідальність, а також переводить та звільняє їх із посади.

За весь час державної служби Шемчук нажив трохи майна. Згідно з даними з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, нині Віктор Шемчук разом зі своєю дружиною Наталією володіє будинком у Феодосії (загальною площею майже 300 квадратних метрів), будинком (майже 220 квадратних метрів) та квартирою (86,7 метра квадратного) у Тернополі, двома земельними ділянками (по 0,5 гектара кожна) у Івано-Франківський області та будинком (майже 270 квадратних метрів) в місті Ірпінь, що під Києвом.

​«Немає жодного конфлікту інтересів»

Перед голосуванням за висновок щодо догани прокурору в справі проти Мартиненка журналістам «Схем» вдалося поспілкуватися особисто із Віктором Шемчуком. Не почувши ще запитання щодо скарги, він вже мав готову відповідь.

«Рішення щодо прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, як і до інших прокурорів, будуть ухвалені на законних підставах. І тиску ніякого, в тому числі з боку журналістів, на комісію не допущено», – зазначив Шемчук.

Не вважає він конфліктом інтересів і те, що є одночасно доповідачем по скарзі і свідком у справі щодо Миколи Мартиненка.

«Абсолютно немає жодного конфлікту інтересів. …Тому що думка члена комісії – це не думка комісії. І член комісії не братиме участі ні в обговоренні, ні в голосуванні», – пояснив заступник голови Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів.

Утім, щодо його висновку сумнівів немає – «наявність проступку» зазначена у порядку денному засідання комісії.

Що ж стосується фірми Ukraine Spirit Inc, то Шемчук відповів, що така компанія йому відома, водночас зазначив, що «ця офшорна фірма не існує, наскільки мені відомо, з 2013 року». І з Миколою Мартиненком, відповідно, він теж знайомий: «спілкувався з ним протягом п’яти років, коли він був народним депутатом України». Щодо підтримки спорту колишнім однопартійцем говорити із журналістами не захотів, посилаючись на те, що немає на це дозволу слідчого.

Сам колишній народний депутат і екс-голова комітету Верховної Ради з питань паливно-енергетичного комплексу Микола Мартиненко також отримав у письмовому вигляді запитання щодо того, чи не вбачає він тиску на прокурорів у своїй же справі. Адже заступник голови Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів Віктор Шемчук не тільки є його давнім соратником, але й його дружина пов’язана із офшором, на рахунок якого були переведені від підконтрольної (за даними НАБУ) Мартиненку компанії BRADCREST INVESTMENTS S.A. у сумі 250 тисяч євро.

Микола Мартиненко у письмовій відповіді, яку передав через свого помічника, зазначив, що «Київське бюро Радіо Свобода свідомо використовує e своїх матеріалах недостовірну інформацію, не підтверджену судовими рішеннями».

«У питаннях також спроба безпідставно пов’язати мене з якимись посадовими особами. Якусь фірму, до якої я нібито причетний, незрозумілі особи «пов’язують» з чиєюсь родиною – це на Радіо Свобода вважають належним джерелом інформації?» – йдеться у відповіді від колишнього народного депутата.

Також Микола Мартиненко згадав інші матеріали Радіо Свобода, в яких фігурувало його прізвище і які, на його думку, містять «ознаки заангажованості, необ’єктивності, системної інформаційної боротьби проти мене в інтересах НАБУ та моїх інших політично вмотивованих опонентів».

Насамкінець екс-парламентар попередив: «Після того, як доведу у суді свою повну невинуватість, я буду розглядати варіанти юридичного реагування на публікації ЗМІ та окремих політиків, які цілеспрямовано займаються моєю дискредитацією. Мені б не хотілося, щоб це стосувалося і Радіо Свобода».