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09 Грудень 2018, Київ 14:42
Новини | Корупція

Посольство США закликало українські антикорупційні інституції до співпраці

Посольство США виступає за створення дієвого антикорупційного суду

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Посольство США в Україні закликало українські антикорупційні інституції до співпраці.

«У Міжнародний день боротьби з корупцією ми наголошуємо на необхідності створення дієвого Вищого антикорупційного суду та забезпечення того, щоб антикорупційні інституції працювали разом задля сприяння верховенству права та прозорому та підзвітному уряду», – заявило посольство у Twitter.

Згідно з дослідженням міжнародної організації в галузі боротьби з корупцією Transparency International, Україна посідає 130-134 місце в індексі сприйняття корупції.

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