Посольство США закликало українські антикорупційні інституції до співпраці

Посольство США в Україні закликало українські антикорупційні інституції до співпраці.

«У Міжнародний день боротьби з корупцією ми наголошуємо на необхідності створення дієвого Вищого антикорупційного суду та забезпечення того, щоб антикорупційні інституції працювали разом задля сприяння верховенству права та прозорому та підзвітному уряду», – заявило посольство у Twitter.

Згідно з дослідженням міжнародної організації в галузі боротьби з корупцією Transparency International, Україна посідає 130-134 місце в індексі сприйняття корупції.