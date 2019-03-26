Підлеглих Горбатюка звинувачують у незаконному обшуку в справі Татькова, ті вважають це тиском

Державне бюро розслідувань розслідує кримінальне провадження через можливе перевищення слідчими Департаменту спецрозслідувань Генпрокуратури, очолюваного Сергієм Горбатюком, службових повноважень під час обшуку в справі, яка стосується судді-втікача, голови Вищого господарського суду України часів Януковича Віктора Татькова. У свою чергу, в департаменті вважають відкрите провадження впливом на хід розслідування щодо злочинів суддів господарських судів.

Відповідне провадження зареєструвала заступниця генпрокурора Анжела Стрижевська в лютому 2019 року за заявою ЖЕКу.

Раніше підлеглі Горбатюка провели обшук в організації, що обслуговує будинок, в якому знаходиться майно, оформлене на найближче оточення Віктора Татькова. Водночас слідчі звернулися до суду із клопотанням про передачу арештованого нерухомого майна в управління новоствореного Нацагентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА). Це б дозволило заробляти на цьому майні не судді-втікачу та його оточенню, а державі.

Водночас у ЖЕКу після обшуку звернулись із скаргою – зокрема, про начебто порушення під час обшуку. На підставі цієї скарги було зареєструване провадження, у якому йдеться, що під час слідчих дій були вилучені персональні дані осіб, які не мають відношення до справи щодо Татькова та його оточення, і не зазначені в ухвалі суду.

На першому засіданні, яке відбулося 25 березня у Печерському районному суді Києва, слідчий Державного бюро розслідувань клопотав про вилучення документів, які слідчі Департаменту спецрозслідувань ГПУ отримали в ході обшуку.

​«Потрібно провести тимчасовий доступ до матеріалів кримінального провадження...з метою вилучення копій ухвали слідчого судді про обшук, протоколу обшуку та матеріалів», – заявив під час судового засідання слідчий ДБР Олександр Омельченко.

«Судячи з додатків до клопотання, ці матеріали у них вже є. Яким чином ці документи можуть вплинути на якесь доказове значення, якщо ці копії і так вже є, на нашу думку, незрозуміло», – заявив у відповідь старший слідчий Департаменту спецрозслідувань ГПУ В’ячеслав Жихарєв. У підсумку суддя відхилила це клопотання. «У задоволенні клопотання слідчого… Державного бюро розслідувань про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні…відмовити», – постановила суддя Печерського районного суду Ірина Григоренко.

У коментарі Радіо Свобода керівник Департаменту спецрозслідувань Сергій Горбатюк заявив, що вважає відкрите проти його підлеглих провадження тиском на слідчих і розслідування.

«Під час слідчих дій вилучаються об'єкти, які крім доказів можуть містити інші дані, які не можна розділити. – пояснив Горбатюк. – Та для того і є таємниця досудового розслідування, і обов’язок слідчого ні в якому разі не розголошувати даних, а використовувати виключно для кримінального провадження необхідні докази. Алі ці закиди – це формальний привід. Бо провадження було зареєстроване після того, як прокурор розглянув скаргу ЖЕКу і дав відповідь, що порушень не встановлено».

Горбатюк додав, що на його думку, провадження було зареєстроване «з метою впливу на розслідування» справи щодо судді Татькова та його оточення: «Як один із варіантів, це вирішення питання зняття арешту майна, чи створення перешкод для передачі цього майна в АРМА. А в принципі, мені здається, що кінцева мета якимось чином добитися того, щоб забрати цю справу, щоб вже тоді безперешкодно можна було б, так би мовити, нищити її і все, що з нею пов’язано», – сказав Горбатюк.

Раніше «Схеми» виявили, що оточення судді-втікача Віктора Татькова продовжує щомісячно заробляти до 8 мільйонів гривень на оренді нерухомості, на яку було раніше накладено арешт. Це журналістам повідомив начальник управління спеціальних розслідувань Генпрокуратури Сергій Горбатюк.

Подільський районний суд Києва за клопотанням Генеральної прокуратури наклав арешт на майже 300 об’єктів нерухомого майна осіб, наближених до судді Татькова, якого нині розшукують правоохоронці – серед якого, у тому числі, офісні та житлові приміщення.

​Наприкінці листопада Генпрокуратура звернулася до суду з клопотанням про передачу арештованого нерухомого майна оточення Віктора Татькова в управління новоствореного Нацагентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (скорочено – АРМА). Однак Подільський районний суд Києва в цьому відмовив, пославшись на те, що треба з’ясувати позицію формальних власників арештованої нерухомості. У Генпрокуратурі заявили, що знову про це клопотатимуть.

Уперше про елітну нерухомість оточення Віктора Татькова «Схеми» повідомили торік у червні в розслідуванні «Багатий світ» судді-втікача Віктора Татькова – журналісти виявили близько сотні об’єктів в Україні та з десяток в Іспанії, записаних на його родичів і незаможних друзів.

А згодом, у грудні 2018-го знайшли в родини судді-втікача в Іспанії 60 гектарів землі та півдесятка апартаментів.

​Віктор Татьков за часів президентства Віктора Януковича очолював Вищий господарський суд України, де ставили останню крапку в суперечках навколо майна та бізнесу. Від жовтня 2016-го Татькова офіційно підозрюють у втручанні у діяльність судових органів та роботу автоматизованої системи документообігу суду. За версією Генпрокуратури, він фактично підпорядкував собі систему ухвалення судових рішень.

Сам Татьков тепер переховується від українського правосуддя за кордоном: спочатку лікувався у Німеччині, а згодом перебував у Австрії, де навіть попросив політичного притулку.