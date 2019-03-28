Вілла Зеленського в Італії не була задекларована – «Слідство.Інфо»

Українські журналісти з групи «Слідство.Інфо» стверджують, що політик-новачок Володимир Зеленський має 15-кімнатну віллу в Італії. Про це майно Зеленський не повідомив у декларації про активи, яку подав у січні, коли став кандидатом на посаду президента України.

За лічені дні до президентських виборів в Україні журналісти повідомили, що 41-річний шоумен заплатив італійській компанії 3,8 мільйона євро в 2017 році за розкішний будинок, розташований приблизно за 600 метрів від пляжу в Форте-дей-Мармі.

«Форте-дей-Мармі відомий в Італії як місце, де хазяйнують росіяни. Десять років тому, коли серед російських багатіїв з’явилася мода купувати нерухомість у цьому містечку, російські медіа називали її «московською провінцією», де мільярдер Олег Дерипаска наймає вчителем тенісу для своїх дітей світового чемпіона Євгена Кафельникова. Де регулярно швартується яхта власника «Челсі», російського мільярдера Романа Абрамовича. Де їздять Rolls Royce та Bentley з російськими номерами», – ідеться в статті.

У декларації Зеленського вказано, що кандидат є власником чотирьох квартир у Києві та заміського будинку за межами столиці України, а також квартир у Ялті в окупованому Криму та у Великій Британії. Але в його декларації не згадується вілла в Італії, якою, за словами журналістів, він володіє з дружиною Оленою.

У «Команді Зеленського» у Facebook назвали публікацію «фейком» і «намаганням дискредитувати» кандидата. «Враховуючи те, що Володимир Зеленський не обіймає жодної із посад на державній службі, він не мав і не має обов’язку декларувати нерухомість, власником якої є компанія, заснована Володимиром», – вказано в повідомленні.

Володимир Зеленський лідирує в усіх опитуваннях громадської думки перед президентськими виборами. Його переслідувачами в цих опитуваннях є чинний президент України Петро Порошенко та лідерка партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко.