Голова Херсонської ОДА пояснив мотиви заяви про звільнення

Голова Херсонської обласної державної адміністрації Андрій Гордєєв пояснив, чому написав президентові Петру Порошенкові заяву про звільнення з посади.

Як написав він у фейсбуці, він сам звернувся до президента з цією ініціативою: «Тому що я не хочу, щоб наслідки інформкілерства проти мене вплинули на спокій нашої держави, а разом з тим і на спокій Херсонщини».

Крім того, за словами Гордєєва, який є членом «Блоку Петра Порошенка» і якого активісти звинувачують у причетності до нападу на чиновницю Херсонської міської ради Катерину Гандзюк, він не хоче, щоб «сфабрикований», за його словами, проти нього негатив відобразився на другому турі президентських виборів.

«В мене немає ні підстав, ні бажання ховатися за посадою ані від людей, ані від слідства. Я готовий захищати і буду захищати своє чесне ім’я», – заявив Гордєєв.

Про заяву Андрія Гордєєва про відставку, датовану 5 квітня, стало відомо раніше 6 квітня. Зокрема, як написала у фейсбуці виконавчий директор громадської організації «Центр протидії корупції» Дар’я Каленюк, про неї розповів президент України Петро Порошенко на зустрічі з представниками громадських організацій. За її словами, президент сказав, що офіційно Гордєєв буде звільнений із посади через 7–8 днів.

Звільнення Андрія Гордєєва, а також його заступника в Херсонській ОДА Євгена Рищука (обидва представники «Блоку Петра Порошенка»), а ще голови Херсонської обласної ради Владислава Мангера (донедавна члена партії «Батьківщина»), давно домагаються від президента активісти. Вони стверджують, що ці троє посадовців можуть бути причетні до замовлення нападу на чиновницю Херсонської міськради Катерину Гандзюк, яка внаслідок того нападу померла.

У справі, яку після смерті Гандзюк перекваліфікували на «умисне вбивство», були затримані підозрювані у виконанні і організації нападу, Мангерові оголосили підозру в його організації, але замовників іще офіційно не встановили. Гордєєв, Рищук і Мангер категорично відкидають причетність до нападу на Гандзюк.