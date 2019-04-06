Голова Херсонської ОДА подав у відставку – активістка

Президент України Петро Порошенко на зустрічі з представниками громадських організацій, серед іншого, повідомив, що раніше 6 квітня після розмови з ним голова Херсонської обласної державної адміністрації Андрій Гордєєв підписав заяву про звільнення – так написала у фейсбуці одна з учасниць зустрічі, виконавчий директор громадської організації «Центр протидії корупції» Дар’я Каленюк.

За її словами, президент сказав, що офіційно Гордєєв буде звільнений із посади через 7–8 днів.

Інформацію про заяву Гордєєва з проханням звільнити його з посади подало також агентство «УНІАН» із посиланням на слова самого голови ОДА.

Звільнення Андрія Гордєєва, а також його заступника в Херсонській ОДА Євгена Рищука (обидва представники «Блоку Петра Порошенка»), а ще голови Херсонської обласної ради Владислава Мангера (донедавна члена партії «Батьківщина»), давно домагаються від президента активісти. Вони стверджують, що ці троє посадовців можуть бути причетні до замовлення нападу на чиновницю Херсонської міської ради Катерину Гандзюк, яка внаслідок того нападу померла.

У справі були затримані підозрювані у виконанні і організації нападу, але замовників іще офіційно не встановили. Гордєєв, Рищук і Мангер категорично відкидають причетність до нападу на Гандзюк.