Голова Херсонської ОДА ухвалив «власне рішення» про відставку – депутат

Голова Херсонської обласної державної адміністрації Андрій Гордєєв ухвалив «власне рішення» про свою відставку, «складне, дуже особисте», заявив народний депутат родом із Херсона Олександр Співаковський (фракція «Блоку Петра Порошенка»).

Як написав він у фейсбуці, оприлюднивши фотографію заяви Гордєєва з проханням звільнити його з посади «за власним бажанням», голова ОДА вирішив так «заради суспільного спокою, заради України», а також «з розумінням того, що якщо є претензії та сумніви – потрібно дати можливість слідству прозоро і чітко виявити всі обставини жахливого вбивства» чиновниці Херсонської міської ради Катерини Гандзюк, у причетності до якого активісти звинувачують голову ОДА.

Раніше 6 квітня про заяву Гордєєва написала у фейсбуці виконавчий директор громадської організації «Центр протидії корупції» Дар’я Каленюк, повідомивши, що про неї розповів президент України Петро Порошенко на зустрічі з представниками громадських організацій.

За словами Каленюк, Порошенко сказав, що Гордєєв підписав заяву про звільнення «після розмови» з ним, – але там не йшлося про те, що заява була підписана внаслідок розмови. За її словами, президент сказав, що офіційно Гордєєв буде звільнений із посади через 7–8 днів.

Звільнення Андрія Гордєєва, а також його заступника в Херсонській ОДА Євгена Рищука (обидва представники «Блоку Петра Порошенка»), а ще голови Херсонської обласної ради Владислава Мангера (донедавна члена партії «Батьківщина»), давно домагаються від президента активісти. Вони стверджують, що ці троє посадовців можуть бути причетні до замовлення нападу на чиновницю Херсонської міськради Катерину Гандзюк, яка внаслідок того нападу померла.

У справі, яку після смерті Гандзюк перекваліфікували на «умисне вбивство», були затримані підозрювані у виконанні і організації нападу, Мангерові оголосили підозру в його організації, але замовників іще офіційно не встановили. Гордєєв, Рищук і Мангер категорично відкидають причетність до нападу на Гандзюк.