«Президент, за якого не соромно»: у соцмережах підбивають підсумки каденції Порошенка

Українці у соцмережах підбивають підсумки президентської каденції Петра Порошенка. Коментатори, як дякують ще чинному президенту, так і критикують його. Радіо Свобода зібрало ці оцінки в огляд.

21 квітня в Україні відбувся другий тур президентських виборів. ЦВК завершує опрацювання протоколів виборчих комісій.

Петро Порошенко набирає – 24,4%, Володимир Зеленський – 73,2%.

Прихильники та однодумці Порошенка почали змінювати свої фотографії у соціальних мережах, додаючи до них слово «Дякую!» або «25%». А учасники Фейсбук-події «Дякую, Петре» навіть прийшли під Адміністрацію президента.

Користувачі соцмереж по-різному дякують президенту за його роботу.

«Він боєць й гідно представляв Україну на міжнародній арені», – пише віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко.

«Дякую Петру Порошенку за 5 років, упродовж яких насправді було зроблено багато, щоб Україна стала сучасною європейською країною», – написав прем’єр-міністр України Володимир Гройсман.

Міністр інфраструктури Володимир Омелян також подякував Петру Порошенку: «Ви точно увійшли в історію України великими звершеннями».

«Це був найкращий президент за всі роки незалежності, хоч і з типовими для українських президентів мінусами», – вважає письменник Андрій Любка.

Підприємець і волонтер Давид Браун поділився своїми спостереженнями: «Я жив по сусідству і бачив, коли він повертався додому, я бачив його спочатку і бачив зараз – видно, що він дуже багато вклав своїх сил і енергії».

Браун запропонував флешмоб на знак подяки президенту.

«Я від себе дякую за сприяння у відродженні українського кінематографу», – пише акторка Римма Зюбіна.

Генеральний прокурор Юрій Луценко навіть звернувся до Петра Порошенка на «ти». ​

«Як історик певен – історія гідно оцінить минулих п‘ять років», – зазначив голова Українського інституту національної пам'яті Володимир В’ятрович.

Головний редактор сайту «Петро і Мазепа» Віктор Трегубов написав: «Дякую за першого в моєму житті президента, за якого мені не було соромно ні на початку, ні в кінці терміну. Я не знав, що так буває. Тепер знаю».

Історик Сергій Плохій пише: «Він втримав кермо і спрямував корабель у нове плавання, заклав новий курс. Такі речі не забуваються».

Активісти вирішили навіть вийти на акцію подяки чинному президенту.

Головний редактор Liga.net Борис Давиденко про хвилю позитиву: «В моїй стрічці за останні чотири години Петро Порошенко з клептократа та цинічного політика перетворився на рятівника країни і батька нації. Це не про Порошенко, а як ілюстрація роботи соцмереж».

Колишній журналіст екс-кандидат в президенти Дмитро Гнап не поділяє позитивних думок відносно президента Порошенка: «Поразка Порошенка – це не просто кінець епохи старих політиків. Це ще й провал встановлення путінізму в Україні. Коли влада президента вважається сакральною».

«Попередній режим Порошенка та його адепти так нічого і не зрозуміли. Вони не зрозуміли причини ненависті до них і чому вони так ганебно пролетіли», – критикує Порошенка активіст Богдан Тицький.

Володимир Віжняк з Центру протидії корупції порівнює президента з переможцем виборів Володимиром Зеленським: «Люди звинувачують опонента президента в дебілізації виборців через телепродукти студії Квартал-95. Вибачте, невже людина, яку можна назвати одним з архітекторів сучасної України, зробив менше для деградації суспільства?»

«Демократії у нас, на жаль, все так же немає. Демократія – це не коли президент після розгрому на виборах визнає очевидне. Демократія – це якість політичного життя в країні», – вважає політолог Микола Капітоненко.

І про цифри.

ЦВК має встановити результати виборів до 1 травня 2019 року. Інавгурація новообраного президента повинна відбутися до 3 червня.