Міжнародні спостерігачі оцінюють вибори в Україні – трансляція

Міжнародні спостерігачі від ПАРЄ, ОБСЄ, Європарламенту оціюють хід президентських виборів в Україні і передвиборну кампанію.

Радіо Свобода транслює прес-конференцію спостерігачів.

Згідно з попередніми даними Центральної виборчої комісії, Володимир Зеленський перемагає на виборах президента України, набираючи близько 73% голосів виборців. Чинний голова держави Петро Порошенко здобуває близько 25% голосів.

ЦВК має встановити остаточні результати виборів до 1 травня 2019 року. Інавгурація новообраного президента повинна відбутися до 3 червня.