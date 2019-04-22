Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
22 Квітень 2019, Київ 15:57
Новини | Політика

Міжнародні спостерігачі оцінюють вибори в Україні – трансляція

Згідно з попередніми даними Центральної виборчої комісії, Володимир Зеленський перемагає на виборах президента України, набираючи близько 73% голосів виборців

Дивитись коментарі

Міжнародні спостерігачі від ПАРЄ, ОБСЄ, Європарламенту оціюють хід президентських виборів в Україні і передвиборну кампанію.

Радіо Свобода транслює прес-конференцію спостерігачів.

Згідно з попередніми даними Центральної виборчої комісії, Володимир Зеленський перемагає на виборах президента України, набираючи близько 73% голосів виборців. Чинний голова держави Петро Порошенко здобуває близько 25% голосів.

ЦВК має встановити остаточні результати виборів до 1 травня 2019 року. Інавгурація новообраного президента повинна відбутися до 3 червня.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG