Коломойський заявив, що давав поради Зеленському, але рідко

Український олігарх Ігор Коломойський, який нині проживає в Ізраїлі, заявив, що допомагав Володимиру Зеленському – переможцю виборів президента України – порадами і готовий продовжувати це робити.

Коломойський дав інтерв’ю російському телеканалу НТВ. За його словами, його поради Зеленському не були «масовим явищем», і за останні півроку він давав їх шоумену, який став політиком, «один-два рази». Коломойський зазначив, що готовий «іноді консультувати» майбутнього президента України, але при цьому не шукає місця в його команді.

Опоненти Зеленського стверджували, що той є кандидатом, пов’язаним з Коломойським. Суперник Зеленського на виборах Петро Порошенко прямо називав його «маріонеткою Коломойського». Його прихильники звертали увагу на те, що шоу Зеленського «Вечірній квартал» і серіал «Слуга народу» виходять на телеканалі Коломойського «1+1», а в штабі Зеленського працює колишній юрист олігарха Андрій Богдан. Сам Зеленський стверджує, що у нього тільки ділові стосунки з бізнесменом, а на його політичну діяльність Коломойський не впливає.

Коломойський також заявив, що після офіційного оголошення результатів президентський виборів він повернеться на Україну.